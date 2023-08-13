CHP İnegöl İlçe Başkanlığı olağan genel kurul toplantısı yapıldı. 3 adayın yarıştığı kongrede Bengül Kavlan 97 ve Okan Göktaş 85 oy alırken, 119 oy alan Zemci Şahin CHP İlçe Başkanı olarak seçildi.

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen kongreye CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hakan Öztürk, Kayıhan Pala, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, siyasi parti ilçe başkanları ile Parti üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından kongre divan heyetinin seçimiyle başladı. Divan heyetine İlhan Demiröz, Ertan Başdere, İbrahim Çoban oy çokluğu ile seçildi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’ün kısa selamlama konuşmasının kürsüye çıkan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, “Bundan önce emek veren İnegöl'de görev alan tüm arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz seçimi kazanamadık. Kazanmaya çok yakındık üzgünlüğümüz bu yüzden. Türkiye'nin bu kadar sorunu varken insanlarımız sorunları varken bütün kanalların gündemi CHP. Kazanamamanın getirdiği sonuçları ve nedenleri değerlendirmek zorundayız. Bu başarısızlıktan özeleştiri yapıyoruz yapacağız da. Sorun ve çözüm yol haritası olmak zorunda. Türkiye'nin bilime akla inanan aydınlık yüzü Türkiye’nin umudu Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bugün bir yarış var tali bir yarış ama bizim asıl rakibimiz iktidar. Günün sonunda kazanan arkadaşımız el ele vererek İnegöl’ü, Bursa’yı Türkiye’yi kazanmak zorunda çalışmak zorundayız. Aday arkadaşlarımız simdi yan yana oturmak zorundalar” dedi.

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise; “Seçimi kaybettik ama yine de haklıyız. AK Parti iktidarı tüm ekonomik sıkıntıları halkın üzerine yıktı. Bu enkazın yükü emekli çiftçi vatandaş çekerken birileri hala zenginleşmeye devam ediyor. Evet değişeceğiz gelişeceğiz. Bir tüzük yapmalıyız ve blok liste olmamalı. Partiye oy vermesi bile tereddütlü delege gördüm ben. Bu yüzden bir tüzük değişikliği yapmalıyız delege sistemini yok eden tüzük olmamalı. Yeni bir programa ihtiyaç var. Yıllardır İnegöl’ün il olması için çaba sarf ettik İnegöl bunu hakkediyor. Ben bu kongreyi önemsiyorum, geçmiş dönemde hizmet veren arkadaşlara teşekkür ediyorum.”

Faaliyet raporlarının okunmasının ardından söz alan delegeler konuşmaya başladı.

ŞAHSİ HESAPLARINA PARA AKTARDILAR

Kongrede görevden alınan CHP eski ilçe başkanı Kemal Torun kongrede konuşmak için söz aldı. Torun, "Ben görevden alınmadan önce Parti'nin kasasında 50 bin TL para vardı görevden alındıktan sonra Mali işlerden sorumlu arkadaş şahsi hesaplarına para aktardılar seçilecek yönetim bunu incelesin. Birde seçim dönemi neden görevden alındım, milletvekili belirlenmesinde ilçe başkanı önemli rolü vardır. Birileri milletvekili aday olabilmesi için beni görevden aldırmak için girişimler oldu."

O BİNA CHP’NİNDİR

Torun, “İnegöl’de CHP’nin kurulması ve halk evlerinin kuruluşu ile birlikte bir yerimiz var. Bu Sani Konukoğlu camisinin karşısında tapulu yeri. Demokrat Parti döneminde el konulmuş ve hala kim verildiği belli değil devlete çöreklenen tarikatların eline geçmiş. Partimiz kapsamlı araştırma yaptık ve bu dosyayı Genel Başkanımıza sunduk, mahkemeye verecektik bize yetki vermediler dava açılması gerekiyor bu dava hala açılmadı. Muharrem beyi aradı bana başkanım emsal teşkil eden bir dosya var hükümet tarafından temyize gönderildi onun sonucunu bekliyoruz dedi. Yer ise caminin karşısındaki fırın ve bahçesidir. Burası CHP’nin tapulu yeridir, daha sonra bazı tefrikalarla başkalarının eline geçti. Genel Merkez bize yetki verseydi biz şuan davayı kazanmış orayı geri almıştık.”

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Torun'un konuşma yaptığı esnada diğer parti üyeleri Torun'un sözünü kesmesi üzerine gergin anlar yaşandı. Divan başkanının araya girmesi sonrası Kemal Torun konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmalarının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu ile gelir gider cetveli okunup ayrı ayrı ibra edildi.

3 ADAY YARIŞIYOR

CHP İlçe Başkan adayı Bengül Kavlan, Zemci Şahin ve Okan Göktaş’ın konuşmalarının ardından 388 delege yeni ilçe başkanının belirlenmesi için sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemi sonrasında yapılan sayımda Bengül Kavlan 97 ve Okan Göktaş 85 oy alırken, 119 oy alan Zemci Şahin CHP İlçe Başkanı olarak seçildi.

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