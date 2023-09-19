Çiftlikköy’de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı ’Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin yıldönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü, ilçe meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çiftlikköy’de yapılan törene Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Hava Meydan Komutan Vk. Hv. Pilot Albay Oğuzhan Karakuş, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri, Çiftlikköy Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri, gazilerimiz ve öğrenciler katıldı. Atatürk Heykeli’ne çelenklerin sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirilerek öğrenciler tarafından şiirler okundu. Gaziler adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Yücel Sökmen, gazi bir milletin ferdi olmanın büyük onur ve sevinç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı ’Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü ilçe meydanında gerçekleştirilen törenle kutladık. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Çiftlikköy’deki gazilerimizle bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde hayatta olan tüm gazilerimize, onların değerli ailelerine ve Yüce Türk milletine saygılar sunuyorum” dedi.