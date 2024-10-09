Bu kule, çocukların bağımsız hareket edebilmesi ve motor becerilerini geliştirebilmesi için tasarlandı. Çocukların yüksek alanlara, özellikle mutfak gibi yerlere rahatça ulaşmasını sağlayan kule, onlara mutfakta anneye yardım etme, banyoda el yıkama ve diş fırçalama gibi aktivitelerde becerilerini geliştirme imkanı sunuyor. Aynı zamanda çevrelerini keşfetmelerine ve yeni yetenekler kazanmalarına da katkıda bulunuyor.

Güvenliği üst düzeyde tutuyor

Sağlam masif ahşap malzemeden üretilen Öğrenme ve Aktivite Kulesi, çocukların güvenliğini en üst düzeyde tutarken, dayanıklı yapısıyla da uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor.

3 farklı yüksekliğe ayarlanabiliyor

18 aydan itibaren çocukların gelişim düzeyine göre 3 farklı yüksekliğe ayarlanabilen Öğrenme ve Aktivite Kulesi, büyüme süreçlerine uyum sağlayarak her aşamada maksimum fayda sunuyor. Çilek Mobilya’nın yeni ürünü, ailelerin yaşamına değer katarak çocukların bağımsızlık kazanma yolculuklarına güçlü bir destek sağlamayı amaçlıyor.