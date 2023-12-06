Yeni bir yılı yeni serisiyle karşılayan ÇİLEK, şehrin karmaşası içerisinde huzurlu bir nefes aldıracak Loof ile odalara dinlendirici bir atmosfer sunuyor.

Yalın çizgileriyle günün bütün yorgunluğunu unutturan Loof serisi benzersiz özellikleri ile ön plana çıkıyor. Doğallığa vurgu yapan yeşil ve meşe tonlarıyla sakin bir ortam sunarken hazeran detaylarıyla bütünleyici bir şıklık kazandırıyor. Hazeranın tüm çekiciliğinin vurgulandığı Loof serisinde sağlık, dayanıklılık ve güvenlik ön planda tutuluyor

Dolaplarda bulunan havalandırma kapsülleri, çalışma ünitelerindeki USB portlar, üç kademeli Led ışık, yazı yazma alanları ve robot süpürge ile uyumlu yüksek ayaklar gibi bir dizi akıllı ve fonksiyonel özelliğin bir arada bulunduğu Loof serisi kullanıcı deneyimini zirveye taşıyor. Loof serisi; kendi ruhunu yaşam alanına yansıtmak ve en küçük detaylarda bile düşünüldüğünü hissetmek isteyenlerle ÇİLEK mağazalarında buluşmak için hazır.