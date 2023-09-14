Hükümet Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı çalışmakta olan kişilere çocuk parası yardımı başlığında aile kurumlarına yardım çerçevesinde bir ödenek ayırmakta ve bu ödeneği ailelere ulaştırmaktadır. Çocuk parası ödeneğinde bir takım hususlar ve koşullar göz önünde bulundurularak öncelikle çocukların yaşları ve sayısına bağlı olarak ödenekler belirlenmekte ve belirlenen bu tutarlar ailelere verilmektedir.

Çocuk Parası Kimlere Verilir

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Başbakanlık tarafından beraber yürütülmekte olan bu uygulamada alınan kararlar çerçevesinde belli başlı şartlara uyum gösteren aileler ödenekten yararlanabilmektedirler. Çocuk Parası Alma Şartları Nelerdir konu başlığına açıklık getirmek gerekir ise bu başlıca şartlar arasında öncelikle belirtilmesi gereken konu 0 – 18 yaş aralığında bulunan çocuklardır.

Çocuk Parası Nasıl Alınır

Bu yaş aralığındaki çocuklar için bu ödenekten yararlanmak söz konusudur. Bu şartın yerine getirilmesi halinde sigortalı olarak çalışan bireyin çalışmakta olduğu iş yerinin muhasebe bölümüne başvurması ve 0 – 18 yaş aralığında olan çocuğun ya da çocukların doğum belgesini beyan etmesi gerekmektedir.

Çocuk parası ödeneği olarak uygulanmakta olan bu sistem içinde 0 – 6 yaş aralığında olan çocuklar ile birlikte 6 – 18 yaş aralığında olan çocuklar için verilmekte olan ödenekler arasında fazla olmamakla birlikte fark görülebilmektedir. Ayrıca 2011 yılında yapılmış olan değişiklikler ile devlet memurlarına getirilen 2 çocuk sınırı kaldırılmıştır. Ayrıca sigortalı olarak çalışmakta olan bireyin işten çıkarılmış olması durumunda dahi İşkur’a müracaat edilmesinin ardından SGK çocuk parası ödeneği alınmaya devam edilmektedir.

Çocuk Parasından Kimler Yararlanabilir

Sigortalı çalışan kişinin çocuğunun evlatlık olması ya da bakımını üstlenilmiş çocuğunun olması durumlarında da çocuk parası ödeneği alınabilmektedir. Ayrıca işsizlik ve yoksulluk da bu ödeneğin alınması hususunda herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Kişi bağlı bulunduğu ilin kaymakamlığına veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcileriyle görüşerek çocuk parası ödeneği almaya hak kazanabilmekte olup, herhangi bir engele takılmadan faydalanabilmektedir.