Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği kültür-sanat etkinlikleriyle Ramazan ayına renk kattı. Milli İrade Meydanı ve Seka İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Süsleme Atölyeleri de özellikle çocuklara kültürel mirasın aktarılmasında önemli rol oynadı. Dini Yayınlar Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel Türk süsleme sanatları stölyeleri, çocukları ve gençleri kadim sanatlarla tanıştırdı. Atölye etkinlikleri, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri gözetiminde gerçekleşti. Hat ve tezhip atölyelerinde katılımcılar, geleneksel sanatların inceliklerini öğrenerek, kalem ve fırçayla sabır ve estetiği buluşturdu. Ayrıca, Osmanlı’dan günümüze uzanan bu sanatlar deneyimlenerek, özgün çalışmaların oluşturulması sağlandı.

Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlikler Ramazan’ın ilk günü itibariyle başladı. Konservatuvar Resim Eğitmeni Aynur Haras tarafından gerçekleştirilen resim atölyesinde geleceğin sanatçıları hayal güçleriyle kâğıtları renklendirdi. Ayrıca geleneksel katı sanatı da atölye etkinliklerine dahil edildi. Konservatuvar geleneksel sanatlar bölümü katı eğitmeni Özlem Ergün eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde, çocuklar kâğıdı sabırla işleyerek, bu kadim sanatın inceliklerini öğrenme fırsatı yakaladı. Ressam İsmail Menekşe ise Ramazan ayında Kocaelilerle buluşarak suluboya tekniğinin inceliklerini uygulamalı olarak anlattı. Ayrıca cilt sanatı da katılımcılara gösterildi. Eğitimde ciltleme sanatı uygulamalı olarak da gösterildi. Söz konusu sanat atölyeleri Seka İhtisas Merkezi ve Milli İrade Meydanı Sanat Kafe’de sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.