'Fon vurgunu' iddialarıyla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Futbolcu arkadaşlarla ilgili süreç devam ediyor. Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda netice alırız" şeklinde açıklamalarda bulundu. Ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, ayrıca yerel seçimlere dair de mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de gerçekleşen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nden dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Fon vurgunu iddialarıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, "Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyorsa cezasını çeker. Vatandaşlarımız, kolay para vaadiyle kısa zamanda yüksek kâr sunan dolandırıcılara karşı dikkatli olmalıdır. Devlet bu tür oyunları bozmaktadır. Ancak halkımızın yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen kârlara karşı dikkatli olması önemlidir" dedi.

“Enflasyona Ezdirmeyiz”

İsrail-Hamas çatışmalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes için çabalarının süreceğini vurguladı. Erdoğan, ''İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımı neticesinde gelinen durum, endişelerimizde haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi'' şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili olarak ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, asgari ücret artışının yılda bir kez olduğunu hatırlatarak ''Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz'' dedi.