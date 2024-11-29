Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin düzenlediği etkinlikte konuşma yaptığı sırada iki vatandaş tarafından protesto edildi.

İsrail ile Türkiye arasında ticaretin devam ettiğini iddia eden vatandaş, ayağa kalkarak duruma tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise korumalar tarafından olay yerinden uzaklaştırılan vatandaşa; "Yavrum, burada Siyonistlerin ağzı, dili olma" diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşma yaptığı sırada bir kişi tarafından protesto edildi.

İsrail ile Türkiye'nin arasında ticaretin devam ettiğini iddia eden vatandaş, korumalar tarafından salondan çıkarıldı.

İKİNCİ PROTESTO

Cumhurbaşkanı Erdoağon'a TRT World Forum etkinliğinde konuşma yaptığı sırada "Azerbaycan petrolü neden İsrail'e gidiyor?" diyerek protesto yapan kadın dışarı çıkarıldı.