Harita üzerinde hızlı seyahat etmek için hiçbir yükleme ekranı yok ve bir iç alana taşınırken bile her zaman pencereden dışarı bakabilir ve NPC kalabalığı ve hareket eden araçlarla dolu açık dünyayı görebilirsiniz. Bu şimdiye kadar yaşadığım en sürükleyici açık dünya. Cyberpunk 2077, sanatsal lisansı en son teknolojiyle birleştirmenin standart taşıyıcısıdır.

1080p’de RTX 2070 GPU kullanarak Cyberpunk 2077’yi Razer Blade 17 Pro’mda çalıştırdım. Cyberpunk 2077, kolaylıkla saniyede 60 kare tuttu, belki de fırtınalar gibi belirli hava etkileri başladığında biraz düşüyordu, ancak çoğu zaman, kaya gibi sağlamdı. Mümkün olduğunda daha yüksek performans sağlamak için ışın izlemeyi kapalı tuttum, ancak bunun için yeterince güçlü teçhizatı olanlar için Cyberpunk 2077 gerçek bir harikadır. Ödeyebileceğiniz en iyi grafik kartını isteyeceksiniz. İleride ayarları daha da yükseltebilirim. NVIDIA yakında, özellikle Cyberpunk 2077 için yeni sürücüler yayınlayacak ve CD Projekt RED, 10 Aralık 2020’de oyun lansmanından önce gelmesi planlanan daha fazla optimizasyon güncellemesi üzerinde çalışıyor.

Tasarım açısından Night City, eşi benzeri olmayan bir açık dünya oyun alanıdır. CD Projekt RED, hareketli pazar yerleri, keyifsiz kırmızı ışıklı semtler, şehir merkezindeki gökdelenler ve köprü altı gecekondularıyla canlı olarak Batı metropolünün yüksek hızlı ve çeşitli yaşam tarzlarını yakaladı. Çetelerin istila ettiği dış mahallelerden ve ötesine, çılgınca haydutların kendi özelleştirilmiş kıyamet teçhizatlarından yolları yönettiği ıssız kötü bölgelere geçeceksiniz. Oyunun yansımaları ve gölgeleri, özellikle yağmurda geceleri gerçekten şarkı söylüyor. Night City sizi sık sık pedalınızı gazdan çekmeye ve neon yıkanmış güzelliğe hayranlıkla bakarak birkaç dakika geçirmeye davet ediyor.

Night City yoğunluğu kadar dikeyliği ile de dikkat çekiyor. Pek çok görev sizi binaların içine götürecek ve onlarca saat oynamama rağmen, kopyala ve yapıştırın en belirsiz ipucunu henüz görmedim. Büyük binalar, sonsuz bir holografik reklam makarası gibi bulutlara uzanan, kahverengimsi neon reklamlarla sıvanmış, gökyüzüne uzanan, şehirler içinde küçük şehirler gibi hissediyor. Titiz detaylandırmanın muazzam hacmi neredeyse alçakgönüllü. İster güneşin doğuşuyla kavrulan çarpıcı bir manzara, ister oyunun düzinelerce araç modelinden birinin gösterge panelinin iç kısmındaki küçük ayrıntılar olsun – Cyberpunk 2077’nin ayrıntılarının kapsamı neredeyse göz korkutucu.

Gerçek et satın alınamaz bir lüks haline geldiğinden, böcek hamburgerleri ve protein hamurlarıyla dolu abur cubur satış yerleri manzarayı işaret ediyor. Kolluk kuvvetlerinin olmaması vatandaşları güvenliklerini kendi ellerine almaya zorladığından, otomatlar sadece bir avuç Eurodolar karşılığında herkese ucuz silahlar tükürüyor. Bu simülasyonun her köşesi, oyun dünyasının inandırıcılığını artırmak için tasarlandı ve onun için çok daha sürükleyici.

Siz ilerledikçe, hikaye sizi Night City’nin her semtinde dolaştıracak ve size rahatsız edici bir şekilde gerçeğe yakın hale gelebilecek bir distopya turu verecektir. Her semt, mahallenin kültürüne ve orada yaşayan çetelere göre farklı bir görsel tasarıma sahiptir. Cyberpunk 2077, aynı zamanda CD Projekt RED ağır sıklet Marcin Przybyłowicz tarafından kaleme alınan inanılmaz ve çeşitli bir film müziği olarak da ele alınmaktadır.