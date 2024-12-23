

Dağaşan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Açıkçası oyuncularımın Adana maçı performansından çok memnunum. İstek ve arzu üst seviyedeydi. Bu oyuncu grubunun da daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. 2 maçlık reaksiyonu gösterdikleri için onlara çok teşekkür ederim. Stadı dolduran taraftarlarımıza teşekkür ederim. Hep beraber bir bütün halinde harika bir atmosfer yarattık. Son dakikada Alpay sorumluluk aldı ve penaltıyı kullandı, gol olmadı. Nasip böyleymiş. Bu sorumluluğu andığı için Alpay’a teşekkür ederim. Onun dışında ilk yarısı kapattık. Şimdi kampa gireceğiz. Çok iyi bir kamp dönemi geçirip, inşallah 2. Yarı üst sıraları zorlayan bir ekip olacağız. Hedefimiz Play-Off’ta olmaktır. “

Kaynak: bülten