Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan mevcut pazar alanını modern ve konforlu bir yeni mekâna taşıma kararı aldı. Bu değişiklikle, mevcut pazar alanının ihtiyaçları karşılamakta yetersiz olduğu göz önüne alınarak, mahalleye daha işlevsel bir pazar alanı sunuluyor. Yeni pazar alanı, bölge sakinlerine daha güvenli ve rahat alışveriş yapma imkanı sunacak şekilde tasarlandı ve 2 bin 500 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Toplamda 104 tezgâh, bu modern pazar alanında faaliyet gösterecek ve pazar kurulmadığı günlerde ise otopark olarak kullanılacak.

Ayrıca, mevcut pazar alanının parka dönüştürülmesi planlanıyor, böylece bölgeye yeni bir yeşil alan kazandırılacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin kentsel dönüşümünün önemli bir öncelikleri olduğunu belirterek, bunun sadece binaların yenilenmesi anlamına gelmediğini, aynı zamanda sosyal ve ekonomik dönüşümü de içerdiğini vurguladı. İlçede yeşil alanların ve ortak kullanım alanlarının sayısını artırmayı hedeflediklerini, yeni ulaşım arterleri oluşturduklarını ve insanların yaşam konforunu artırmak amacıyla modern pazar alanları inşa ettiklerini dile getirdi.

Yıldırım Belediyesi, daha önce Millet, Piremir, Güllük-Mimarsinan kapalı pazar alanlarını hizmete açtı ve Gökdere, Bağlaraltı ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Arabayatağı pazar alanı projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı'nın projelendirme çalışmalarını tamamladıklarını ve Değirmenönü Mahallesi'ndeki yeni pazar alanını kısa bir süre içerisinde tamamlayarak hizmete açacaklarını belirtti.