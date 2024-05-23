NBA’de Batı Konferansı final serisi ilk maçında Dallas Mavericks Target Center’da karşı karşıya geldiği Minnesota Timberwolves’u 108-105’lik skorla yendi ve 1-0 öne geçti.

NBA’de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor. Batı Konferansı’nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves’u 108-105 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Dallas’ta Luka Doncic 33 sayı, 8 asist, Kyrie Irving 30 sayı, 5 ribaund ve P.J. Washington da 13 sayı, 7 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Minnesota’da ise Jaden McDaniels 24 sayı, 4 ribaund, Anthony Edwards 19 sayı, 11 ribaund ve Karl-Anthony Towns da 16 sayı, 7 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.