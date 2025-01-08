Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir’i ağırlarken, sarı-kırmızılıların ilk golü savunma oyuncusu Davinson Sanchez’den geldi. Müsabakanın 51. dakikasında Dries Mertens’in ceza sahası dışından sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Sanchez kale önünde kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezonki üçüncü golünü attı. Kolombiyalı savunma oyuncusu, ligde de Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında gol kaydetmişti.

Maça 11’de başlayan Davinson Sanchez 90 dakikada sahada kaldı.