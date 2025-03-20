1 Ekim'de Meclis açılışında DEM Partililerle tokalaşan, 22 Ekim'de de yaptığı tarihi çağrı ile İmralı sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu tavrı, partinin bayramlaşma ajandasını da değiştirdi.

DEM PARTİ'NİN AMBARGOSU KALKTI

Partiler arasında yapılan bayramlaşma ziyaretlerinde bugüne kadar DEM Parti'ye ambargo uygulayan MHP, önümüzdeki Ramazan Bayramı için ambargosunu kaldırdı. MHP ile DEM parti ilk kez bu bayramda partilerarası ziyaretlerde bulunacak. DEM Parti, Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025'te saat 10.35'te ziyareti gerçekleştirecek.

Partiler arasında yapılan bayramlaşma ziyaretlerinde bugüne kadar DEM Parti'ye ambargo uygulayan MHP, önümüzdeki Ramazan Bayramı için ambargosunu kaldırdı. MHP ile DEM parti ilk kez bu bayramda partilerarası ziyaretlerde bulunacak. DEM Parti, Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025'te saat 10.35'te ziyareti gerçekleştirecek.

CHP'YE KAPILAR KAPANDI

MHP, Ramazan Bayramı için DEM Parti'ye kapıyı açarken, ana muhalefet partisi CHP'ye kapattı. MHP ile CHP bu bayramda karşılıklı ziyarette bulunmayacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Fırat’ı eleştirip CHP ile görüşmeme kararı aldıklarını açıklayan Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir. Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz"