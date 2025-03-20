Başiskele Belediyesi’nin düzenlediği "Kitaphane Kültür Söyleşileri" programı kapsamında, yazar ve sanat tarihçisi Habibe Bektaşoğlu, "Osmanlı’da Ramazan Geleneği" konulu söyleşide vatandaşlarla buluştu. Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, Osmanlı döneminde Ramazan ayının nasıl yaşandığını anlatan Bektaşoğlu, cami süslemeleri ve mahya ışıklarından Karagöz ve Hacivat gölge oyunlarına kadar pek çok geleneğe değindi. Osmanlı’dan günümüze ulaşan Ramazan geleneklerinin hala yaşatılmasının sevindirici olduğunu belirten Bektaşoğlu, özellikle bu ayda sadaka geleneğinin önemine vurgu yaptı.

Bektaşoğlu, Osmanlı toplumunun yardımlaşma kültürüne büyük önem verdiğini belirterek, "Sağ elin verdiğini sol el bile fark etmemeli" anlayışıyla uygulanan sadaka taşı geleneğinin birçok yerde yaşatıldığını ifade etti.

Programın sonunda Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gürcan Yılmaz, katılımcılara teşekkür ederken, Sanat Tarihçisi Habibe Bektaşoğlu’na günün anısına bir tablo hediye etti.