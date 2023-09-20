Deprem sonrası GSM hatlarıyla iletişim kurmanın zorlaştığını zor yolla olsa da öğrendik. Eğer internet bağlantısı var ise web üzerinden iletişim kurmak böyle durumlarda en doğru tercih oluyor. Bugün gerçekleşen İzmir depremi akabinde de AFAD uyarı yaptı ve internet tabanlı uygulamaların tercih edilmesi yönünde bir uyarıda bulundu. Peki deprem gibi acil durumlarda kullanılabilecek mobil uygulamaları neler?

DEPREMDE KULLANILABİLECEK MOBİL UYGULAMALAR

Bridgefy

Bridgefy, internet tabanlı bir uygulama değil. Bluetooth bağlantısı üzerinden çalışan Bridgefy, 100 metre uzaklıktaki aynı uygulamayı kullanan bir kişi ile iletişim kurmayı sağlıyor. Kullanıcı sayısı arttıkça, her cihaz bir baz istasyonu görevi gördüğü için bu menzil daha da artabiliyor. Ancak uygulamanın çalışabilmesi için Bluetooth özelliğinin açık olması şart. Uygulama iOS için App Store’dan ve Android için Google Play Store’dan indirilebiliyor.

AKUT Güvendeyim

AKUT Güvendeyim uygulaması deprem gibi doğal afet durumlarında, daha önce belirlediğiniz kişilere bilgilerinizi ve konumunuzu SMS yolu ile gönderiyor. Böylece belirlediğiniz kişiye tek bir buton aracılığı ile güvende olduğunuzu bildiriyorsunuz. AKUT Güvendeyim uygulaması hem Google Play Store hem de App Store’da mevcut.

Voxer

Voxer bir Walkie-Talkie uygulaması. Telefonunuzu bir nevi telsize çevirerek, iletişim kurmanıza imkan sağlıyor. Fakat Bridgefy ve Firechat’in tam tersine Voxer için internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyor. Uygulama App Store ve Google Play Store’da bulunuyor.

Zello

Zello, tıpkı Voxer gibi bir Walkie-Talkie uygulaması. Yani telsiz olarak görev yapıyor. Deprem sonrası web üzerinden iletişim kurmak bu uygulamayla mümkün oluyor.