Bursa'da yaşanan depremin etkileri Mudanya ilçesinde hissedildi, özellikle belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Gemlik Körfezi'nde AFAD'ın verilerine göre 10.42'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Mudanya Belediye binasında çatlak oluşmasına neden oldu. Deprem sonrası binada yapılan tespit çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı olarak boşaltılan binada çalışanların bir kısmı izinli sayıldı. Mudanya Belediyesi, olası risklere karşı önlem almak amacıyla tedbirleri sıkı bir şekilde uyguluyor.