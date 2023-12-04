Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. 'Narko Nokta', 'Narkorehber Gençlik Modülü', 'Metamfetamin ile Mücadele' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' temalı faaliyetlerle sahaya inen polis ekipleri, 24 farklı noktada 8 bin 284 vatandaşa yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına imza attı.

Vatandaşları uyuşturucu konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler çerçevesinde, polis ekipleri el broşürleri dağıtarak önemli bilgileri paylaştı. "Narko Nokta" ve "Narkorehber Gençlik Modülü" ile gençleri hedefleyen polis, aynı zamanda "Metamfetamin ile Mücadele" adı altında uyuşturucu türleri hakkında detaylı bilgiler sunarak toplumun bu konuda daha bilinçli olmasını sağladı. Ayrıca, "En İyi Narkotik Polisi Anne" sloganıyla vurgulanan etkinlikte, polis ekipleri anneleri bu mücadelede önemli bir destek unsuru olarak öne çıkardı.

Toplamda 8 bin 284 vatandaşa ulaşılan bu faaliyetlerle, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sadece bilinç oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda emniyete ihbarda bulunmanın hayati önemine vurgu yaparak toplumun güvenliği için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.