Devil May Cry (DMC) serisi, Devil May Cry 3’ten bu yana her ana hat girişinin bir “Özel Sürüm” versiyonunu (ne yazık ki Ninja Theory’nin batı tarafından geliştirilmiş siyah saçlı üvey çocuk DMC: Devil May Cry, Capcom tarafından ailenin bir parçası olarak kabul edilmiyor, sadece “Definitive Edition” alıyor). Saatinizi ona göre ayarlayabileceğiniz kadar kutsal olan zamana saygı duyulan bir ritüelin ardından, her DMC: SE sürümünde oynanabilir bir karakter olarak Vergil (ikiz kardeş, ezeli rakip ve serinin kahramanı Dante’nin sonsuza dek çılgınlığı) dahil edilmesiyle başlanmıştır. Devil May Cry 5: Special Edition için de doğrudur ve bu yeniden paketlenmiş ve yenilenmiş aksiyon oyununun Mega Man evinden bir başka 60 dolarlık nakit kapma olabileceği tartışılabilir olsa da, bunu hala yapabilecek birkaç hafifletici faktör var. birinci hatta ikinci kez almaya değer bir baskı.

Elbette, kendisinden önce gelen her Özel Sürümde olduğu gibi, oynanabilir Vergil de avantajlardan sadece biri. Efsanevi Kara Şövalye Modu (üzücü derecede zor bir ordu modu) ve Turbo Modu (oyunu 1,2 kat hıza çıkarır, bu% 20 daha hızlıdır) Devil May Cry 4: Special Edition’dan dönüşlerini gerçekleştirerek seri gazileri ve oburlar için yeni zorluklar sunar. hem ceza için. Ayrıca, özellikle yeni nesil (şimdi teknik olarak güncel nesil) konsolları hedefleyen bir yeniden sürüm olarak oyun, iki Yüksek Kare Hızı Modu (panelinizin yeteneklerine bağlı olarak daha düşük çözünürlükler için 4K / 60 fps veya 120 fps’ye kadar) sunar. hem 4K hem de 1080p çözünürlüklerde ışın izlemeli yansımalar için destek (kare hızları sırasıyla 30 fps ve 60 fps’de ışın izleme açıkken). Şu anda bir Xbox Series X’e sahip olmasına rağmen 1080p Full HD’de maksimum olan iki televizyonun yanı sıra birincil olarak monitörde oyun oynayan biri olarak, neandertal ekipmanımı soğukta bırakmamalarını nazik ve düşünceli buldum ve bana herkesin bahsettiği ışın izleme partisine davet teklif etti.

Daha da iyisi, ışın izleme geçişinin içinde, kaliteye veya kare hızına öncelik verme seçeneği sağlayan ek bir geçiş vardır; bu, esasen su birikintilerinde, aynalarda ve benzerlerinde daha güzel yansımalara dönüşür, buna karşılık ara sıra düşüşler görecek bir kare hızı karşılığında. Bulanık yansımalara ve arada sırada feda edilen diğer küçük ayrıntılara sahip kaya gibi sağlam bir kare hızı. Oyunu oynarken ilk birkaç saatim boyunca, işlerin ne kadar güzel görünebileceğini görebilmek için kaliteyi seçtim, ancak sonunda oyunda dikkat etmem gereken çok fazla şey olduğunu fark ettiğimde kare hızı önceliğine geçtim. Bir dükkanın vitrininden geçerken yansımam ne kadar net görünüyordu. Dürüst olmak gerekirse, ışın izlemeli yansımalara sahip olmak her zaman güzel olsa da, oyunun hikayesinin büyük bir kısmı için ortam görevi gören Devil May Cry 5’in Red Grave City’nin gotik mimarisi, ışın izlemenin ne olduğunu göstermek için zayıf bir aday. tarihi, oymalı granit binaları ve arnavut kaldırımlı sokakları bu yansımaların üzerine dökülebilmesi için birkaç berrak yüzey sağladığından gerçekten işe yarar. Her şey harika görünüyor, unutmayın, ama esas olarak aradığınız yansımalarsa, Ultra PC ayarlarında Control veya PS5’te Spider-Man: Miles Morales; Devil May Cry 5: SE’deki ışın izleme, tam bir makyajdan ziyade zaten muhteşem bir yüze yapılan bir rötuştur.

Tamam, şimdi Vergil hakkında… Birincisi, iyi haber. Dante’nin ikiz kardeşi, ana menüden en başından itibaren oynanabilir, bu nedenle oyuncuların onun kilidini açmak için ana Devil May Cry 5 harekatını oynaması veya bitirmesi gerekmez (oyun önceki nesli desteklemiyor göründüğü için de iyi bir şey orijinal sürümden içe aktarmayı kaydedin). Neredeyse tamamen yakın dövüş temelli bir karakter olan Vergil, oyunun ana kahramanları Dante veya Nero’dan belirgin şekilde farklı oynar, güvenilir silahlarını, Yamato katanasını, Beowulf eldivenlerini ve baldırlarını, Mirage Edge kılıcını ve Mirage Edge kılıçlarını dördü gibi kullanır. ana silahlar (aka Devil Arms). Fırlatılabilir Mirage bıçak mermileri, Nero veya Dante’nin ticari marka silahlarının bomba gibi vuruşlarından yoksundur, ancak hedeflenen bir düşmana bir veya daha fazla bıçağı yerleştirmek, Vergil’in, ister yerde ister havada olsun, bu düşmana hızlı bir şekilde ışınlanmasını sağlayarak onları yıkıcı bir duruma sokar. açılan zincirler ve düşmanları saklanacak bir yer bırakmadan.

Bu yetenek, Vergil’in aldatıcı “hileci tarzına” mükemmel bir şekilde akıyor; burada, saldırılardan kaçmak için hemen her yönde ışınlanmayı kullanabilir veya kendisini anında bir düşmanın vurucu menziline sokabilir ve ayrıca geçici olarak iblis şeklinde bir doppelganger’ı çağırabilir. Ölümcül yeni kombinasyonlar oluşturmak ve / veya istiflemek için saldırılarını değişen hızlarda taklit edin. Vergil’in her silah için geliştirilebilir hamleler listesini ve bunların yanı sıra Konsantrasyon, Şeytan Tetikleyici ve Sin Devil Tetikleme yeteneklerini katmanlayarak oynaması ve ustalaşması son derece eğlenceli bir karakter elde edersiniz. Ancak kötü haber şu ki, Devil May Cry 4: Special Edition’da olduğu gibi, Vergil sadece en katı anlamda “oynanabilir”; Bu, oyuncuların orijinal kampanyanın tamamı boyunca Vergil olarak oynayabileceği anlamına gelir, ancak çok kısa bir giriş ara sahnesi dışında seviyeleri birbirine bağlayan hiçbir ara sahneler veya anlatı temelleri yoktur. Hiçbir yan hikaye yok, Vergil’in baş rakipleri Nero, Dante ve V, Red Grave kentinde ve Demon Realm’de planlarını bozmak için savaşırken ne yapmış olabileceğine dair hiçbir aydınlanma yok, zilch. Sonuçta Vergil, biraz hayal kırıklığı yaratan bir “konuk karakter”.

Peki, Devil May Cry: Special Edition sıfıra değer mi? Gerçekten bağlıdır. Açıkçası, bu yeniden sürümü satın almaktan en fazla değeri kazanacak olan oyuncular, yeni nesil bir konsol satın alan veya almayı planlayan ve şu veya bu nedenle orijinal DMC5 kampanyasını henüz oynamamış veya bitirmemiş oyunculardır. onlar için oyunun en çok sürprizi getireceği ve en uzun ömürlülüğü sunacağıdır. Bununla birlikte, yeni zorluklar arayan DMC meraklı, franchise fanatiklerini ve yepyeni 4K60 / 120 HDTV sahiplerini kapsayan “DMC5: SE satın almakla ilgilenen oyuncu grupları” başlıklı bir Venn Şeması çizecek olsaydım, büyük miktarda çakışma olacağına bahse girmeye istekli. Devil May Cry 5: Special Edition hala son neslin en iyi görünen oyunlarından biri ve yeni nesil konsolunuzun kaslarını esnetmek ve aynı zamanda baş parmaklarınıza ciddi bir egzersiz yapmak için göz kamaştırıcı bir şey arıyorsanız, siz özellikle oynanacak göze çarpan yeni nesil oyunların daha az olduğu Xbox Series X / S’de çok daha kötüsünü kolayca yapabilir.

Son düşünceler: Devil May Cry 5: Special Edition, DMC destanındaki en son bölümü deneyimlemenin kesin yoludur ve yeni PS5 veya Xbox Series X / S konsolunuz ve TV’niz için harika bir gösteri parçası yapar ve geri dönen eski oyuncular için çok sayıda zorluk sunar.