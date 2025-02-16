Geçirdiği ameliyatla kalp kapakçığı yenilenen Bahçeli, operasyonun ardından iki gün içinde taburcu edildi.

“OPERASYON BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ”

MHP tarafından yapılan açıklamada, Bahçeli’nin 4 Şubat 2025’te planlı tetkik ve tedavi için Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırıldığı belirtildi. Tetkikler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağında dejenerasyon tespit edildiği ve 6 Şubat 2025’te girişimsel bir işlemle mevcut kapağın değiştirildiği aktarıldı. Operasyonun başarıyla tamamlandığı, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi ve stabil olduğu, odasında dinlendiği ifade edildi. Kısa süre içinde hastaneden taburcu edilerek günlük hayatına döneceği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.