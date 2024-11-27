DFN, Türkiye pazarına sunduğu yeni atıştırmalık ürünü Tangesir’i tanıttı. Ürün, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde birçok satış noktasında tüketicilerle buluşacak.

DFN, çikolata kaplı badem dolgulu hurma ürününü duyurdu. Türkiye pazarına ’Tangesir’ adıyla sunulan ürün, önümüzdeki günlerde birçok satış noktasında tüketicilerle buluşacak. Hurmaların olgunlaşmasından sonra çikolata ve taze bademle buluşan ürün, pratik bir atıştırmalık olarak dikkat çekiyor.

DFN Yönetim Kurulu Başkanı Birol Şengel, Tangesir’in Türkiye pazarına girişini şu sözlerle değerlendirdi: "DFN olarak Türkiye’ye olan yatırımlarımızı hız kesmeden büyütmeyi hedefliyoruz. Bu yalnızca bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde bu ürünümüzü de geniş bir satış ağıyla benzersiz şekilde daha fazla tüketiciyle buluşturacağız. Tangesir ile sağlıklı ve lezzetli atıştırmalık kategorisine yenilikçi bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz."

Yapılan açıklamaya göre; DFN, üretim sürecinin her aşamasında kalite ve güvenlik standartlarını uygulayarak, hurmaların seçilmesinden paketlenmesine kadar her adımı dikkatle kontrol ediyor. Üretici iş ortaklarıyla kurduğu

iş birlikleri sayesinde, lezzet ve kaliteyi bir araya getiren Tangesir, yakın zamanda Türkiye genelinde birçok noktaya yayılma hedefini sürdürecek.