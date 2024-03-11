Toplumda en sık görülen hastalıklardan biri de difteri hastalığıdır. Halk arasında ''kuş palazı'' adıyla da bilinen difteri hastalığı özellikle çocuklarda çok daha sık görülmekte ve tedavi edilmediği takdirde etkisini uzun süreler boyunca devam ettirebilmektedir. Diğer birçok bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi çeşitli mikropların neden olduğu difteri hastalığı yine etkisini uzun müddetler boyunca sürdürmesi durumunda beraberinde bazı hastalıkların da meydana gelmesine zemin hazırlayabilmektedir. Difteri hastalığına yol açan mikropların vücuda girmesinden bir müddet sonrasında özellikle vücut direncinde meydana getirdiği olumsuluklar sonucunda bireyin gün boyu aşırı halsiz olmasına neden olmaktadır.

Tedavi edilmediği sürece bireyin başta iş ve sosyal aktivitelerini olmak üzere birçok günlük aktivitelerini ciddi anlamda olumsuz etkileyen difteri hastalığı hakkında uzmanlar toplumu uyarmakta ve bu hastalığın henüz ilk belirtilerinin görülmesi durumunda vakit kaybedilmeden ilgili doktora başvurulması gerektiğinin altını önemle çizmektedirler. Taşıdığı birçok olumsuz riskleri sayesinde başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok uluslar arası sağlık kuruluşlarının güncel konuları arasında yer alan difteri hastalığı diğer birçok hastalıklarda olduğu gibi çeşitli belirtiler sonucunda ortaya çıkmakta ve bunun akabinde bireyin genel sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ana sebebinin mikroplar olduğu difteri hastalığı en gelişmiş toplumlarda dahi çok sık görülen hastalıklardandır.

Diğer birçok mikrop türlerine nazaran özellikle kana karışmayan ve oldukları yerde düzensiz olarak çoğalmaya başlayan ve bunun akabinde genellikle bademcik boğaz bölgesinde iltihaplanmalara yol açan ve yine bununla birlikte boyun kısmında yer alan lenf bezlerinin şişmesiyle sonuçlanabilen hastalığa neden olan mikroplar genel olarak boğaz kısmında görülmekte ve etkisini gösterdiği ilk anlardan itibaren özellikle boğaz kısmında ciddi ağrıların meydana gelmesine neden olmaktadır.

Tedavi edilmediği takdirde felç hastalığına da neden olabilen difteri hastalığı günümüzde tedavisinin en basit olduğu hastalıklar arasında yer almaktadır.

Difteri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Difteri hastalığının bazı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler sırasıyla şunlardır;

Halsizlik: Difteri hastalığının en önemli belirtilerinden biri halsizlik sendromudur. Özellikle mikropların vücuda giriş yapmasından bir müddet sonrasında meydana gelen halsizlik durumu hastalığın etkili olduğu süreçler boyunca etkisini sürdürebilmektedir.

Yüksek ateş: Difteri hastalığının en belirgin belirtilerinden biri de yüksek ateş belirtisidir. Özellikle difteri hastalığına neden olan mikropların vücuda giriş yapmasından bir müddet sonrasında vücut ısısının yükselmesi sonucunda meydana gelen yüksek ateş bazen etkisini uzun süreler boyunca sürdürebilmektedir.

Kusma: Difteri hastalığının nadiren de olsa bir başka belirtisi ise kusma belirtisidir. Ancak kusma belirtisi çok nadiren meydana gelmekte ve genellikle etkisini kısa sürede kaybedebilmektedir.

Difteri Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Difteri hastalığının tedavisinde genel olarak 2 farklı yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden ilki olan serum tedavi yöntemi en çok uygulanan tedavi yöntemidir. Bununla birlikte difteri hastalığının tedavisinde uygulanan bir başka yöntem ise ''penisilin'' türü olan bazı antibiyotik ilaçlardır. Her iki tedavi yönteminin de kısa sürede başarılı sonuçlar verebildiği difteri hastalığı kısa bir tedavi süreci sonrasında etkisini tamamen kaybedebilmekte ve bunun sonucunda hasta tamamen iyileştirilebilmektedir. İlgili doktor gözetiminde gerçekleştirilen tedavi süreci boyunca hasta yine ilgili doktorun gerek görmesi durumunda hastanede bir müddetliğine istirahat edilmekte ve istirahat sürecinin sonunda ise evine taburcu edilmektedir. Evinde de bir süre istirahat ettirilen hasta yine bir müddet sonrasında sosyal ve iş hayatına kaldığı yerden devam edebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere difteri hastalığı ciddi bir hastalıktır. Özellikle de çocuklarda kendisini göstermesi son derece riskli sonuçların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı difteri hastalığı hafife alınmamalı ve tedavisinin yalnızca ilgili doktor tarafından gerçekleştirilebileği göz önünde bulundurularak hastalığın ilk belirtileri görüldüğü takdirde hasta hemen ilgili doktora yönlendirilmelidir.