Bursa Valiliğinden sıcaklık uyarısı yapıldı. Son yılların en sıcak mevsimini yaşadığımız şu zamanlarda Bursa’da 3 gündür hava kapalı. Hava’nın kapalı ve serin olmasını gören vatandaşlar ise park, bahçe gibi yerlerde vakit geçiriyor. Meteoroloji ise Bursa’nın hava durumu tahminini yayınladı. Yapılan Meteorolojik uyarıyı ise Bursa Valiliği bildirdi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklama da “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde hava sıcaklıklarının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Yüksek sıcaklıkların meydana getirebileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi) olumsuzluklara karşı özellikle; kronik sağlık problemi olanların, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Geçerlilik periyodu: 13.08.2023 11:00 - 19/08/2023-18:00 Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde ifade edildi.