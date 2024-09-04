Kara para akladıkları gerekçesiyle yargılanan Dilan Polat savunmasında, “Eşime güvendiğim için hiçbir şekilde soğuk cüzdan, kara para, bahis gibi bir bağlantısı olmadığına çok eminim” dedi. Whatsapp grubu üzerinden ‘mesajları silin’ şeklindeki yazışmalarının sorulması üzerine Dilan Polat, “Benim şahsi fotoğraflarım vardı, bölgesel incelme fotoğraflarım oluyor. Tanınan bir insan olduğum için bunların silinmesini istemiştim” diye cevap verdi.



"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanığın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam ediliyor. Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün savunmalarının ardından tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi.



“Eşime güveniyorum, kara para aklamadığına çok eminin”

Duruşmada savunma yapması için söz verilen Dilan Polat, “Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Şirketlerin reklam yüzüydüm. Vergi ya da şirket yönetimiyle ilgili bir bilgim yok. Örgütsel faaliyet ya da bahis gibi suçlamalar mevcut değil. Şirketleri isim isim bilmiyorum, avukatlarımdan öğrendim. Eşime güvendiğim için hiçbir şekilde soğuk cüzdan, kara para, bahis gibi bir bağlantısı olmadığına çok eminim” dedi.



“Aile şirketi olduğumuz için herkes işin bir ucundan tutuyordu”

“Biz aile şirketi olduğumuz için herkes işin bir ucundan tutuyordu” diyen Dilan Polat, “Hayatımın hiçbir döneminde fatura kesmedim. Ortalama 7 milyon takipçim var bahis sitesi reklamı yapsam ortaya çıkardı. Bu süreçte sağlığımı kaybettim. 18 kilo verdim. Fazlaca iftiraya maruz kaldık. Tamamen yalancı tanık beyanları nedeniyle yargılanıyoruz, somut bir delil söz konusu değil” diye konuştu.





“’Mesajları silin’ talimatı soruldu: “Şahsi fotoğraflarım vardı”

Whatsapp grubu üzerinden ‘mesajları silin’ şeklindeki yazışmaların sorulması üzerine Dilan Polat, “Benim şahsi fotoğraflarım vardı, bölgesel incelme fotoğraflarım oluyor. Tanınan bir insan olduğum için bunların silinmesini istemiştim” diye cevap verdi.



“Bahisin ne olduğunu sorsanız açıklayamam bile”

Dilan Polat’ın kardeşi tutuklu sanık Sinem Sıla Doğu, “Icloud şifremi dahi bilmiyorum ama dosyada örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum bu gerçekten çok komik. Örgüt olarak bahsedilen kişiler ablam, kardeşim ve Engin Polat’tır. Kendileri benim ailemdir. Ben Engin’i Google’da ‘kara para ne demek’ diye arattığını gördüm. Gardiyanlara sordum, bu terimlerin ne olduğunu bilmem. Bahisin ne olduğunu bana sorsanız açıklayamam bile. Beraatımı talep ediyorum. Aileden örgüt olmaz. Engin de her zaman bize bir baba olmuştur” diyerek kendini savundu. Dilan Polat’ın diğer kardeşi Can Doğu ise, “Üzerime isnad edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Aile oluşumumuz dışında herhangi bir örgütsel yapımız bulunmamaktadır. Suçtan elde edilmiş mal varlığını aklamam mümkün değildir” diyerek beraatini istedi.