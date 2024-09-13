Dilovası’nda okul çıkışlarında öğrencilerin aniden yola çıkmalarını önlemek amacıyla ferforje bariyerler yerleştirildi. İlk uygulama, Dilovası Mehmet Zeki Obdan Okulu’nda gerçekleştirildi.

Bu uygulama ile öğrencilerin kontrolsüz şekilde yola çıkışları engellenecek ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, "Eğitim kurumlarımızın çevresinde aldığımız bu tür önlemlerle çocuklarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın güven içinde okula gidip gelmeleri bizim için büyük bir sorumluluk. Tüm okullarımızda bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca velilerimizin ve vatandaşlarımızın da özellikle okul çevresinde trafik güvenliği konusunda daha duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.