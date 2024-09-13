E-ticaret platformu Hepsiburada, “Eskiyi Kapında Yenile” kampanyasıyla Apple kullanıcılarına eski telefonlarını en iyi fiyat garantisiyle yenileme imkanı sunduğunu duyurdu.

Apple’ın heyecanla beklenen yeni ürünleri, iPhone 16 serisinin yanı sıra Apple Watch ve AirPods serisi, Hepsiburada üzerinden ön siparişe açılıyor. Markanın 9 Eylül’de ABD, Kaliforniya’daki Apple Park’ta gerçekleştirdiği lansmanın ardından, tüm dünyada merakla beklenen yeni telefonları, 13 Eylül Cuma günü saat 15.00’dan itibaren Hepsiburada müşterilerine özel ön sipariş imkanıyla satışta olacak. Teslimatlar ise 20 Eylül itibarıyla HepsiJET ile Türkiye’nin 81 iline ulaştırılacak.

Yapılan açılamaya göre, e-ticaret platformunun “Eskiyi Kapında Yenile” kampanyası, eski telefonlarını yeni iPhone 16 serisi ile değiştirmek isteyen kullanıcılar için imkan sunuyor. Platformun müşterileri, bu kampanya kapsamında eski cihazlarını kapıda teslim ederek anında iPhone 16’ya en iyi fiyat garantisiyle sahip olabilecekler.

E-ticaret platformu, markanın yeni ürün yelpazesini kullanıcıların beğenisine sunuyor. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2, ve AirPods 4, Hepsiburada güvencesiyle teknoloji severlerle buluşuyor.

iPhone 16 serisi, 13 Eylül Cuma günü saat 15.00 itibarıyla ön siparişe açılacak ve siparişler 20 Eylül’den itibaren teslim edilmeye başlanacak. Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 ve AirPods 4 ise 20 Eylül’de ön siparişe açılacak, 27 Eylül’de teslim edilmeye başlanacak.