Çatlak giderici yöntemler doğal bir şekilde gerçekleştirilebilir. Çatlaklar özellikle kadınların korkulu rüyası haline gelmiştir. Özellikle gebelik gibi durumlardan kaynaklı olarak karın ve kalça kısmında çatlak oluşumları söz konusu olur. Aynı zamanda sürekli olarak kilo alıp vermekten kaynaklı olarak da çatlak oluşumu söz konusu olur. Büyüyen ya da boyu uzayan kişilerde sırt bölgesinde ciddi çatlaklar oluşur. Çatlak oluşumunun diğer sebepleri ise fiziksel koşullar ve stres olmaktadır. Doğal yöntemler ile oluşan çatlakları giderebilmek için düzenli olarak uygulamak gerekir. Çatlakları giderebilmek için düzenli olarak doğal yöntemleri uygulamak gerekir. Son yıllarda kadınlar doğal yöntemler ile çatlakları giderirler.

Hint Yağı

Çatlak oluşumunu engelleyebilmek için en ideal yöntemlerden biri Hint yağıdır. Aynı zamanda ince çizgi, leke, kırışıklık ve ben oluşumuna karşı da engelleyici bir özelliğe sahiptir. Çatlak giderici yöntemler arasında en çok ön plana çıkan yöntemlerden biri olan Hint yağı, düzenli olarak kullanıldığı zaman büyük bir fayda sağlar. Çatlak olan bölgeye bir miktar Hint yağı uygulayıp daha sonra 10 ile 15 dakika arasında masaj hareketleri yaparak uygulamak gerekir. Daha sonra çeşitli yöntemler ile ısı uygulayıp etkin bir sonuç alabilirsiniz. Olumlu bir sonuç alabilmek için mutlaka düzenli bir şekilde uyguluyor olmanız gerekir. 1 ay kadar uygulandığı zaman etkin sonuç alınmış olur. Son zamanlarda çok fazla tercih edilen yöntemlerden biridir. Özellikle bacak ve kalça kısmında oluşan çatlakları giderme konusunda büyük bir fayda sağlar.

Aleo Vera

Her alanda büyük bir fayda sağlayan aleo vera, çatlak giderici yöntemler arasında da yer alır. Oluşabilecek pek çok cilt problemini ortadan kaldırır. Gerilmeden kaynaklı ya da büyümeden kaynaklı olarak oluşan çatlak problemini tamamen ortadan kaldırma konusunda büyük bir etki sağlamaktadır. İlk olarak aloe vera jelini çatlak oluşan bölgeye masaj yaparak uygulamanız gerekir. Yaklaşık 15 dakika kadar beklettikten sonra ılık su yardımı ile temizleyiniz. Hem çatlak oluşumunu ortadan kaldırır hem de pürüzsüz bir cilt görünümüne kavuşmanıza yardımcı olur. Aloe vera jeli tercih ederken bitki içerisinden çıkarılan doğal jel tercih etmek gerekir. Kozmetik olarak satılan aloe vera jeli fayda sağlamaz. Aynı zamanda bu işlemi her gün uygulamak gerekir. Her gün düzenli olarak uygulandığı zaman 2 hafta içerisinde oluşan farkı görmeniz mümkün olur.

Yumurta Akı

Çatlak giderici yöntemler arasında yumurta beyazı da yer almaktadır. Yumurta beyazı içerisinde bol miktarda protein bulundurmasından kaynaklı olarak cilt problemlerini ortadan kaldırma konusunda büyük bir fayda sağlar. Yumurta kokusu biraz problem yaratsa da olumlu sonuç almak için düzenli olarak uygulamak gerekir. 2 adet yumurtanın beyazını bir kaba alınız. Daha sonra yumurta akını iyice çırpmanız gerekir. Çatlak oluşan bölgeyi ilk olarak ılık su yardımı ile yıkayıp daha sonra bir fırça yardımı ile yumurta akını sürmek gerekir. Yumurta akı maskesinden olumlu bir sonuç alabilmek için düzenli olarak kullanmaya özen göstermelisiniz. Bu maskeyi belirli bir süre içerisinde bekletmeyip, yumurta akı kuruyana kadar bekletiniz. Yumurta akı kuruduktan sonra soğuk su yardımı ile cildinize temizlemeniz çok önemlidir. Soğuktu uygulandığı zaman kan dolaşımı hızlanacağını için daha etkin bir sonuç almak mümkün olur.

Limon Suyunun Çatlaklar Üzerinde Etkisi

Pek çok cilt problemine fayda sağlayan limon çatlak problemlerine karşı da büyük bir etkiye sahiptir. Çatlakları tam olarak ortadan kaldırmasa da daha küçük bir hale gelmesini sağlar. Gebelikten kaynaklı olarak kadınların karın ve kalça bölgelerinde çatlak oluşumları söz konusu olur. Limon suyu çatlak giderici yöntemler arasında yer alır ve daha pürüzsüz bir cilt görünümüne kavuşmanıza yardımcı olur. Limon asidik bir besin olduğu için çatlak giderme konusunda büyük bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda akne ve yara gibi izleri de iyileştirir. 1 adet limonun suyunu sıkarak çatlak bulunan bölgeye ovalama hareketi yaparak uygulamak gerekir. 10 ile 15 dakika arasında bekletip, vücut tarafından emilmesini sağlamak gerekir. Daha sonra ılık su yardımı ile limon suyunu vücudunuzdan temizlemeniz söz konusu olur. Hem asidik içeriğinden kaynaklı olarak hem de barındırdığı C vitamininden kaynaklı olarak kısa süre içerisinde çatlakların azalma gösterdiğini görebilirsiniz.

Şeker Yöntemi

Şeker, peeling yapımında ve çatlak giderme konusunda büyük bir fayda sağlar. Çatlak giderici yöntemler arasında yer alan şeker, doğal beyaz şeker olarak tercih edilmelidir. En iyi doğal ilaçlar arasında yer alır. 3-4 damla badem yağı ve limon suyu ile 1 yemek kaşığı beyaz şekeri karıştırıp çatlak giderici bir maske elde etmek mümkün olur. Çatlak bulunan bölgeye masaj yaparak bu maskeyi uygulamak gerekir. Yöntemini her gün düzenli olarak uygulamak olumlu sonuç almanıza yardımcı olur. Olumlu bir sonuç alabilmek için 4 hafta ile 6 hafta arasında düzenli bir şekilde uygulama yapmalısınız. Aynı zamanda peeling etkisi yarattığı için de uyguladığınız bölgede pürüzsüz bir görünüm ortaya çıkar.

Patates Suyu ile Çatlak Giderin

Cilt hücrelerinin yenilenmesi ve restorasyonu konusunda büyük bir fayda sağlayan patates suyu, içerisinden bol miktarda vitamin ve mineral maddesi barındırır. Çatlak giderici yöntemler arasında yer alan patates suyu son derece kolay bir şekilde hazırlanır ve uygulanır. Ilk olarak patatesleri kalın dilimler halinde kesip daha sonra çatlak olan bölgeye uygulayınız. Oval hareketler ile uyguladıktan sonra bir süre suyunun kurumasını bekleyiniz. Tam olarak kuruma işlemi gerçekleştikten sonra ılık su yardımı ile ilgili bölgeyi temizleyiniz. Restorasyon işlemi gerçekleştirdiği için bir ay kullanım sonrasında çatlakların küçüldüğünü görmeniz mümkün olur.

A Vitamini Takviyesi

Retinoid olarak adlandırılan A vitamini, genç ve pürüzsüz bir cilt yapısına ulaşmak için tüketilmesi gerekir. A vitaminini havuç ve tatlı patates yiyerek vücudumuzda alabilirsiniz. Aynı zamanda E vitamini ve C vitamini de pürüzsüz bir cilt görünümü için tercih edilebilir. Çatlak giderici yöntemler arasında yer alan A vitamini, günlük olarak belirli dozlardan vücuda alınmalıdır. Günlük 1 adet tatlı patates ya da havuç tükettiğiniz zaman ihtiyacınız olan A vitaminini karşılamış olursunuz. Aynı zamanda domates yiyerek E vitamini, kivi ve narenciye yiyerek C vitaminini karşılama imkânınız vardır. Düzenli olarak tüketimi gösterildiği zaman kısa süre içerisinde çatlakların azaldığını görmeniz mümkündür. Doğru besinler tüketildiği zaman çatlak ve selülit gibi oluşumlar meydana gelmez. Bu sebeple ilk olarak beslenme düzeninizi oluşturmanız gerekir.

Kuşburnu Yağı

C vitamini ve yağ asitleri bakımından zengin olan kuşburnu yağı, esnek ve sağlıklı vücut yapısına ulaşmamıza yardımcı olur. Düzenli olarak tüketildiği zaman çatlak oluşumunu engeller. Çatlak giderici yöntemler arasında yer alan kuşburnu yağı, ilgili olan bölgeye masaj işlemi gerçekleştirerek uygulanır. Her gün sabah ve akşam olmak üzere masaj yaparak cildinize uyguladığınız zaman bir süre sonra çatlak oluşumunun azaldığını ve küçülme gösterdiğini görebilirsiniz. Aynı zamanda cildin beslenmesi konusunda da büyük bir fayda sağlar. Duş sonrasında bütün vücudumuza kuşburnu yağı sürerek daha canlı bir cilt görünümünü ulaşabilirsiniz. Bu yağı uyguladıktan sonra yıkamanıza gerek yoktur.