Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy mahallesini ziyaret ettik. Mahalle halkı, Doğanköy mahallesi’nde birçok eksiklik olduğunu ve mahallenin atıl durumda olduğunu söyledi.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi olarak Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesine gittik. Mahalle halkı meydandaki yolun sıkışıklık yarattığına, 5 yıldır çözülemeyen başıboş sokak hayvanı problemine ve sosyal tesis eksikliğine dikkat çektiler.

Doğanköy’ün 50 senelik yerlisi olduğunu belirten bir vatandaş, Doğanköy meydanındaki dar yolun yıllardır hiç değişmediğine dikkat çekerek, balık haline ve sebze haline hatta cezaevine ulaşmak isteyen pırpır ve kamyonlar dahil tüm araçların bu yolu kullandığını ve bu durumun da sıkışıklık yarattığını dile getirdi.

DOĞANKÖY’ÜN EKSİKLERİ BİTMİYOR

Doğanköy’ün gelişmediğini, Keles muamelesi gördüğünü söyleyen bir diğer vatandaş ise çok fazla eksik olduğunu vurguladı.

Vatandaş, “İmar çalışması yapıldı ve köy şantiye halinde, 3 yıldır bir yapılaşma başladı fakat altyapı olarak belediyeden bir hizmet görmüyoruz. Sosyal olarak taşımalı eğitim sistemi var. Keles gibi muamele görüyoruz. Köyümüzde lise yok. Sosyal tesis, park, bahçe hiçbir şey yok. Burası artık köy değil, hemen yanımızda Balat var. Özlüce’ye çok yakınız, üniversite yakınımızda. Başıboş sokak hayvanları var. Yanlış anlamadıysam belediye bir yerden alıp başka bir yere getiriyor. 5 yıldır bu sorun çözülmüyor. Köyde inşaatlar haricinde bir gelişim yok.” şeklinde konuştu.

DEĞİŞEN, GELİŞEN VE GÜZELLEŞEN BİR DOĞANKÖY İÇİN…

30 yıldır Doğanköy Mahallesi’nde ikamet eden ve muhtarlıkta ilk dönemi olan Doğanköy Mahalle Muhtarı Fedai Gül ise ‘Değişen, gelişen ve güzelleşen bir Doğanköy için’ sloganıyla yola çıktığını belirtti.

ŞU AN EN BÜYÜK SORUN: OTOBÜS

Okul sezonu olduğu için, Doğanköy’ün en büyük eksikliğinin otobüs olduğunu belirten Muhtar Gül, “Buradaki öğrencilerin çoğu Özlüce’de okuyor. Külliyenin alt tarafına bir döner kavşak yapılırsa öğrencilerimiz, cadde üzerinde değil de evlerinin bulunduğu konumda inecek. En büyük isteğimiz bu babanın (kavşak) yapılmasıdır. Başvurumuzu yaptık.” şeklinde konuştu.

Muhtar Gül, Doğanköy’deki sağlık hizmetleri ile ilgili düşüncelerini Herkes Duysun mikrofonuna açıkladı.

Gül, “Hastane bize yakın, sağlık ocağı Minareliçavuş bölgesinde var fakat biz de bir atılım yapacağız ve sağlık kabini yapacağız.” diye konuştu.

DOĞANKÖY’E KAMYON GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Birçok inşaat firmasının Doğanköy’de projeler yaptığını belirten Muhtar Fedai Gül, “Sosyal tesisimiz yok, köyiçi imarımız 2025’te inşallah çıkacak ve düzene gireceğiz. Park ve bahçelerin yerleri belli olacak. İnşaat firmaları geldi, çok prestijli projeler yapılıyor ve bunlar buraya prestij katıyor. Şu an Doğanköy Mahallesi, kocaman bir şantiye. Kamyon girişleri sıkıntı oluyordu ve en son UKOME’den karar çıkarttık. Kamyonların köy içerisindeki yolu kullanmasını yasaklattık.” dedi.

İLERLEYEN DÖNEMDE DOĞANKÖY’Ü NELER BEKLİYOR?

İlerleyen dönemde mahallede gerçekleştirmek istediklerini Herkes Duysun mikrofonuna açıklayan Muhtar Fedai Gül şu ifadeleri kullandı:

“Mahalle’ye 20-30 kamera ile güvenlik sistemi yapacağız. Doğan ve Nilüfer leyleklerimiz var. Onların göç etmelerini bekliyoruz sonra yeniden yuvalarına tadilat yapacağız. İmar sorunu 2025’te bitecek. Otobüs güzergahlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Sosyal bir tesis istedik. Yıl sonunda bir toplantı yapalım istiyoruz. Mahalle halkı neler istiyor bunları öğrenelim. İstek, öneri ve yaptıklarımızı anlatacağımız bir toplantı olacak.”