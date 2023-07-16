Doğugücü büyük oynuyor

Doğugücü Yönetim kurulu başkanı Yasin Uçkun, İstanbul’da ulusal futbolun iddialı isimleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan yönetim kurulumuz, tesisleşme ve alt yapı konularına, en az A takım şampiyonluğu kadar önem verdiğini yaptığı çalışmalarla kanıtlamaya başladı.

Gecede konuşan Hikmet Karaman;

Yasin Uçkun genç bir kardeşimiz, güçlü iş adamlarını İnegölde bir araya getirerek tarih yazmak istiyorlar. Teknik ekip ve yönetim kadrosuyla iyi bir ekip kurulmuş. Maddi manevi harcamalarla, tesisleşme alanındada büyük adımlar atılmış.

Bundan sonra bende hem İnegöl futbolunu hemde Doğugücü kulübünü yakından takip edeceğim, inşallah hedef 3. Lig. Diye konuştu.

Yasin Uçkun ;

Hikmet hocama teşekkür ediyorum. Hedefimiz 3. Lig. Hikmet hocamla istişareler yaptık, güzel fikir paylaşımları oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olacak inşallah. Diye konuştu.