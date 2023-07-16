

İnegölspor Ayvalıkgücü Belediyespor’dan kaleci Deniz Çörtlen ile 1 yıllık anlaştı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Sosyal Tesisler ve Genel İdari Sorumlumuz Önder Erdem, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz sezon Ayvalıkgücü Belediyespor’da Play-Off oynama başarısı gösteren kaleci Deniz Çörtlen ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Deniz kardeşimiz 24 yaşında ve 1,96 metre uzunluğunda. İnşallah İnegölspor’umuza katkı sağlayacak. Biz kendisine güveniyoruz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bilindiği gibi ekibimiz dün topbaşı yaptı. Çalışmalarımız 3 hafta boyunca tesislerimizde devam edecek. Bu süre zarfında prensipte anlaşma sağladığımız oyuncularımızla da sözleşme imzalayacağız ve yeni oyuncularımızda ekibimizle çalışmalara başlayacak.”



Kaleci Deniz Çörtlen ise İnegölspor ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu sene de elimden gelenin en iyisini yapıp şampiyonluk yolunda başarılı olmaya çalışacağız ve sonunda da başaracağımızı düşünüyorum. İnegölspor taraftarları yıllardır bildiğimiz çok tutkulu, ateşli taraftarlar. Hepsine buradan selam olsun. Sezon içinde inşallah onları en iyi şekilde temsi edeceğiz. Taraftarlarımızın maçlara gelmesini bekliyoruz.”şeklinde konuştu.