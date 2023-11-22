Son günlerde ortaya çıkan yeni bir dolandırıcılık yöntemi, cep telefonu kullanıcılarını mağdur etmeye devam ediyor. Dolandırıcılar, yurt dışından alınan telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için zorunlu olan elektronik kimlik bilgisi ya da daha yaygın bilinen adıyla IMEI kaydını ucuza yapabileceklerini iddia ederek vatandaşları tuzağına düşürüyor.

Sosyal medya platformları, özellikle Instagram üzerinde açılan hesaplar aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetleri hızla artıyor. Bu hesaplarda, GSM kullanıcı adları ile oluşturulan profiller üzerinden yapılan reklamlarla insanlar kandırılmaya çalışılıyor. Dolandırıcılar, IMEI kaydını çok daha uygun fiyatlarla yapabileceklerini vaat ediyor ve sadece TC kimlik numarası ile IMEI numarasının kendilerine iletilmesini istiyor.

Dolandırıcılar, işlem için ödeme yapıldığı takdirde sistemi devreye sokacaklarını ve cihazın IMEI kaydının en fazla 1 saat içinde aktif hale geleceğini iddia ediyor. Bu vaatlerle güven oluşturmaya çalışan dolandırıcılar, yüksek takipçili hesaplar ve paylaşılan fotoğraf, video gibi içeriklerle sahte bir işletme imajı yaratmaya çalışıyorlar.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, bu dolandırıcılık yönteminin Kıbrıs üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, klonlanmış IMEI numaralarına kayıt yapılmasıyla mağdurların telefonlarının kapatıldığını ifade etti. Doç. Dr. Kırık, IMEI numaralarının yetkili kurumu olan BTK tarafından kaydedilmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.