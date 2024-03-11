2024 Yerel seçimlerine sayılı günler kala partilerde seçim çalışmalarına hız kesmezken birçok kişinin aklında seçim sonrası ekonomide bir değişim olup olmayacağını merak ediyor.

4 ay önce Borsada başalyan düşüş trendi, ocak ayının başından itibaren yükselmeye başladı. Ayrıca Bitcoin'de son birkaç haftada rekor kırarak tarihi zirvesini yenilemeye devam ediyor. Son dönemde özellikle seçim sonrasında doların hızlı değer kazanacağı beklentisi de Dolara olan talebi arttırdı.

Öte yandan Kapalıçarşı arasındaki kur makası yüzde 5’lere kadar çıktı. Makas daha sonra yüzde 2’ye gerilerken; yaşananlar 2023 yılındaki genel seçim dönenimde yüzde 10’lara kadar açılan kur makasını hatırlattı.

Gözler seçim sonrasına çevrildi

Uzmanlar, sıkı para politikasında ve/veya ekonomi yönetiminde bir farklılık olması halinde, piyasalarda oynaklık yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, yabancı yatırımcının da, seçim sonrasındaki yol haritasını yakında takip edeceği; izlenen politikaların devam etmesi halinde, ülkeye yabancı girişlerinin de hızlanabileceği tahmin ediliyor.

Seim sonrası için değerlendirmede bulunan uzmanlar şu ifadelere yer verdi;

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz;

“Yerel seçim olmasına rağmen, özellikle İstanbul seçim sonucunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki kaygı şu: Eğer Murat Kurum seçimi kaybederse, ‘Mevcut politika devam eder mi ve bu politikayı uygulayanlar görevinde kalırlar mı?’ Bu belirsizlik, yerli ve yabancı yatırımcıyı bekle-gör havasına çekmiş görünüyor. 9400-9450 önemli bir direnç seviyesiydi. Borsa buraya kadar gitti ve makul sayılabilecek bir düzeltme hareketi başladı. İlk etapta 8800 puana tutunma çabası var. Satış baskısı devam ederse, 8450-8500 seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Diğer taraftan son günlerde özellikle bireysel yatırımcının döviz talebinde artış gözleniyor. Merkez Bankası’nın, bankaların alış-satış kurları arasındaki makası açmasını istediği söyleniyor. Kapalıçarşı’da görülen tablolar da bunu destekliyor. Özetle, ne döviz ne de Borsa tarafında sert bir hareket beklemiyorum. Ama seçim sonucuna göre, bu kadronun ve politikaların uygulamaya devam edeceğine yönelik beklenti güçlenir ve piyasalar ikna edilirse yabancı ilgisinin tekrar ortaya çıkabileceğini ve borsanın lehine olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Seçimden sonra kurlar ılımlı hızda artacaktır

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı;

“Borsa sekiz haftalık bir ralliyi takiben 2 haftadır değer kaybediyor. 305 dolar zirvesinden başlayan geri çekilme 278 dolara kadar sürdü. Seçim öncesi süreçte 265-270 dolar bandının da test edilmesi mümkün. Ancak seçim sonrası süreçte seçim sonucu ne olursa olsun ekonomi politikalarında bir değişiklik olmaması şartı ile borsada bankalar liderliğinde yaz aylarında 340 doları hedefleyecek yeni bir yükseliş hareketi ile karşılaşmamız daha olası. Borsa İstanbul’da yılın ilk çeyreğinin yıldızı küçük şirketler endeksi (TUMY) oldu. BIST 100 endeksi, cari fiyatı ile (TL bazında) geçen yılın kapanışının yüzde 18 üzerindeyken, bu endeks yüzde 35 primli değerle işlem görüyor. Fiyat dezavantajı nedeniyle, ben küçük şirketler endeksinin önümüzdeki 1-2 çeyrek borsada yaşanabilecek yükselişe katılımda zorlanacağını, bu nedenle yatırımcıların büyük şirketler endeksi içinden tercihlerde bulunmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Döviz cephesinde ise, seçim arifesinde yerleşiklerin talebi var. Bu ay sonuna kadar sürebilir. Ancak ekonomi politikalarında bir değişiklik olmaması şartı ile seçim geride kaldıktan sonra, bu cephenin yeniden sakinleşeceğini, aylık enflasyona yakın oranlarda, ancak mevduat getirisinin altında kalacak bir hızla döviz kurlarındaki artışın ılımlı hızla süreceğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.