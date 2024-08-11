Bursa'nın İnegöl ilçesinde Domaniç yolu üzerinde otomobil ile çarpışan motosiklette 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Domaniç yolu üzeri seyir halinde Umut Can D. (21) yönetimindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Akifa A. (19) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ