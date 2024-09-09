Artan gider maliyetleri ve bununla birlikte alıcı bulamadığı domatesini tarlada bırakmak zorunda kalan Altıeylül İlçesine bağlı kırsal Köseler Mahallesi’nde çiftçilik yapan Habil Tükenmez, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla domateslerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara bağışladı. Domatesleri toplayan Büyükşehir Belediyesi, salça yaparak dar gelirli vatandaşlara ulaştıracak.

Türkiye’de domates üretiminde 5’inci sırada yer alan Balıkesirli domates üreticileri, artan maliyetler karşısında eriyen fiyat dolayısıyla ürünlerini toplayamadan tarlada bırakmak zorunda kalıyor. O üreticilerden biri olan Altıeylül İlçesine bağlı kırsal Köseler Mahallesi’nde domates yetiştiriciliği yapan Habil Tükenmez; işçi ve mazot giderleri hesaplandığında üründen kazanacağı miktardan fazla olması ve tüm bunlara rağmen satıcı bulamamasından dolayı domatesini toplayamadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat ederek tarlasındaki salçalık domateslerin, belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedi. Hayırsever çiftçi Habil Tükenmez’in isteğini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi; kendi personeli ve yardımsever vatandaşların desteğiyle domatesleri tarladan kaldırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aş Evi’nde; domateslerle salça yapılmaya başlandı, salçalar olduğunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

“Dar gelirli vatandaşlımıza katkımız oldu”

Bu yıl ürettikleri, domateslere pazar bulamadıkları için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla dar gelir vatandaşlara bağışlamak amacıyla müracaatta bulunduklarını aktaran tarla sahibi çiftçi Habil Tükenmez “Domates ihracatına kota koydular, dış pazarımızı kapattılar. Onun için iç pazara da üretim fazla geldi, satış olmadı. Bizzat kendim gittim belediyeye. Onlarda uygun gördüler, bağışta bulunduk. Hiç olmazsa bu vesileyle bizim de dar gelirli vatandaşa katkımız oldu. Belediye; personel gönderdi, topladılar. Domates kendini imha etmeden, ihtiyaç sahiplerine ulaşması bizi memnun etti. Belediyenin bu işe el atması bizim para kazanmamızdan daha güzel oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Mükemmel bir uygulama”

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda domates toplamaya yardımcı olan Mehmet Aygün; tarla sahibi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için çok mükemmel bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Kendilerinin de bir katkısı olması adına dar gelirli ailelere yardım için domates topladıklarını dile getiren Remziye Aygün, tarla sahibi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.