Hastalık dünyada ilk olarak Meksika ve ABD’de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye hızla yayılmıştır. Domuz gribi olarak adlandırılmasında, domuzlarda görünen bir viral hastalığa çok benzer bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. İnsan, domuz ve kuş griplerinin bir karışımı olarak nitelendirilebilir.

Domuz Gribi Bulaşıcı mıdır?

H1N1 olarak adlandırılan Domuz gribi virüsü bulaşıcıdır ve insandan insana geçmektedir. Çok geç fark edilmesine de sebep olan, mevsimsel griple aynı seyirde hareket etmesinden kaynaklıdır. Öksürük, hapşırık, tükürük ve solunum yoluyla insandan insana bulaşmaktadır. İçme, kullanma ve havuz sularından bulaştığı görülmemiştir fakat hastalığa sebep olan yere temas ettikten sonra bu temas edilen yerin ağıza değmesiyle hastalık bulaşabilir.

Domuz Gribinin Belirtileri Nelerdir ?

Domuz gribi, insanlarda görünen mevsimsel griplere oldukça benzer belirtiler göstermektedir. Bu belirtiler arasından, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, üşüme gibi belirtiler görülmektedir. Ender de olsa kusma ve bulantı da tespit edilmiştir. Ayrıca bu gribe bulaşan kişiler, belirtilerin 1 gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcı özellik taşımaktadırlar.

Domuz Gribinin Bulaşma ve Yaşama Yüzeyleri Nerelerdir?

Öncelikle, pek çok kişinin temas halinde olduğu, kapı kolu, masa, tutamaç gibi yerler bu hastalığa sebep olan virüsün 2 ila 8 saat arasında canlı olarak yaşayabildikleri yerler arasındadır. Öksürük, hapşırık gibi yüzeylere, tükürük yoluyla yayılan bu virüsler, insanların bu noktalara teması ve temas ettikleri yüzeyleri ağızlarına götürmeleriyle, virüslerin çok daha uzun süre canlı kalmasını sağlayacaklardır. Bu yüzeylerdeki ısı ve nem gibi etmenler, virüsün canlı olarak yaşamasına etki etmektedir. Doğal florayı bozmayacak şekilde, sabun yardımı ile, el yıkamak, ağız yıkamak, yani vücudun açıkta kalan yerlerini sürekli dezenfekte etmek virüslerin insan vücuduna uzun süreli temasını engellemek açısından önem teşkil etmektedir.

Domuz Gribinin Tanısı

Bir kişinin Domuz gribi olduğunun tanısı PCR test yöntemiyle konulmaktadır. Bu test ise özelleşmiş laboratuvarlarda yapılmaktadır. Domuz gribinde acil müdahale gerekebilir. Erişkin bireylerde, zor nefes alıp verme ya da nefes darlığı çekilmesi, bilinç bulanıklığı yaşanması, sık sık ve uzun süreli kusma şeklindeki durumlarda acil müdahale yapılması gerekmektedir. Çocuklarda ise, hızlı ya da zor nefes alma, huzursuzluk, ateşle beraber döküntü görülmesi, vücutta solgunluk ya da morarma benzeri durumlarda acil tıbbi müdahale şarttır.

Domuz Gribinden Nasıl Korunabiliriz?

Öncelikle bu önlemler sadece Domuz gribinden değil, tüm solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için oldukça önemlidir.

Kirli ellerinizle kesinlikle ağzınıza ve burnunuza dokunmayınız.

Bulunduğunuz mekânı sürekli temiz hava ile havalandırınız.

Öksürme, hapşırma gibi durumlarda, kesinlikle ağzınızı ve burnunuzu temiz bir mendille kapatınız. Mendilinizi tekrar kullanmayın ve çöp sepetine atınız.

Hastalığın bulaşmaması için kesinlikle çevrenizdeki insanlardan uzak durunuz.

Ellerinizi ve vücudunuzda açıkta kalan yerlerinizi muhakkak dezenfektanlarla sık sık yıkayınız.

Domuz gribine yakalanma durumunuz olursa muhakkak, belirtilerin başlamasından 1 gün nce ve belirtilerden 7 gün sonrasına kadar kimse ile yüz yüze irtibata geçmeyiniz.

Ayrıca evde kullandığınız günlük eşyalarınızla ilgili olarak, H1N1 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla, evde kullanılan yüzeyleri, kapı kolu, masa, sandalye, sehpa yüzeyler, banyo ve mutfak yüzeyleri, klozet yüzeyleri gibi, günlük düzenli bir şekilde dezenfekte etmeye özen gösterin. Bu dezenfekte yöntemi için, alkol, hidrojen peroksit, iyotlu antiseptik içeren maddeleri kullanabilirsiniz.

Domuz gribine bulaşan hastalara ait olan eşyaların ayrı ayrı yıkanmasına gerek yoktur. Fakat bu eşyalar kesinlikle yıkanmadan başkası tarafından kullanılmamalıdır. Hastaya ait olan eşyalar, elde ya da makinada muhakkak deterjan veya sabunla yıkanmalıdır. Ayrıca hasta olan kişilerle mutlak surette temas kurmadan tanışılmalı ve belirli bir mesafeden konuşulmalıdır.

Domuz gribinin başlamasını önleyen ya da tedavi edici ilaçlar muhakkak bulunmaktadır. Fakat bu ilaçlar, doktor kontrolü ile tavsiye edilmeden ve reçete ile yazılmadığı sürece mutlak surette kullanılmamalıdır.