Burdur'da meydana gelenolayda, 76 yaşındaki Bayram Sertcan'ın evine giren ve burada cinayet işleyen 41 yaşındaki Ayhan Ulu, polis tarafından gözaltına alındı. Sertcan'ı bıçaklayarak öldüren ve eşini ağır yaralayan Ulu, ifadesinde olayın ardındaki detayları anlattı. Katil zanlısı, Bayram Sertcan'ı öldürdükten sonra evde oluşan kan izlerini temizlemek amacıyla priz ve dolapları silmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, Ulu, Zehra Sertcan'ın da öldüğünü sanarak kan izlerini temizleme çabasına girişti.

Menderes Mahallesi'ndeki müstakil evde gerçekleşen olay, 30 Ekim'de bakıcı kadının kapıyı açamaması üzerine ortaya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, evin içinde Zehra Sertcan'ın kanlar içinde yerde, eşi Bayram Sertcan'ın ise mutfakta hareketsiz bir şekilde buldu. Ancak sağlık ekipleri, Bayram Sertcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alzheimer hastası olan Zehra Sertcan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Özel ekip görevlendirildi

Burdur Emniyet Müdürlüğü, olayı aydınlatmak için 2 komiser ve 8 polis memurundan oluşan özel bir ekibin görevlendirildiğini duyurdu. Ekipler, olay gününden itibaren 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi ve 30 farklı noktadan elde edilen kayıtlarda 1200 araç ve 950 kişiye yönelik detaylı bir araştırma yaptı. Bu çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi olarak inşaat ustası Ayhan Ulu'nun belirlendiği bildirildi.

Ayhan Ulu'nun evinde gerçekleştirilen gözaltı ve arama sonucunda suç aleti bıçak, olay yerinden çalınan 3 bin 605 lira, altın künye ve olay sırasında kullanılan cerrahi eldiven ele geçirildi. Ulu'nun eşi de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı, ilk ifadesinde uzun süredir tanıdığı Bayram Sertcan'dan zaman zaman borç para aldığını itiraf etti. Cinayetin ardından bir miktar para ve ziynet eşyası alarak kaçtığını belirten Ulu'nun evinde toplanan delillerle olay çözüldü.

Öldürüp üzerine halı serdi

Ayhan Ulu'nun adliyedeki sorgusunda ortaya çıkan detaylara göre, cinayetin yaşandığı akşam saat 21.00 sıralarında ev sahibi Bayram Sertcan'ın evine tadilat için beton dökme işini konuşmak üzere gittiği ifade edildi. Ancak Zehra Sertcan'ın suçlayıcı sözleri üzerine gerildiğini anlatan Ayhan Ulu, Bayram Sertcan ile mutfakta tartışmaya başladı. Bu tartışmanın ardından Ulu, Zehra Sertcan'ı iterek yere düşürdü, ardından lavabonun üzerindeki bıçağı alarak Bayram Sertcan'ı bıçakladı.

Ayhan Ulu'nun anlattığına göre, Bayram Sertcan'ı yere ittikten sonra lavabonun üzerindeki bıçakla 3-4 darbe vurdu ve ardından elini kesildi. Panikle kanlı haldeki Bayram Sertcan'ın üzerine halı serdiğini belirtti. Kan izlerini temizlemek için evde bulduğu havlu ile Bayram Sertcan'ın elinden bulaşan kanı sildiğini söyledi. Ardından, Zehra Sertcan'ın da öldüğünü düşünerek evden ayrıldığını ifade etti.

Zanlı, eve döndüğünde kanlı kazak ve çantayı evinin kömürlüğüne bıraktığını, daha sonra eldiven alarak olay yerine geri döndüğünü anlattı. Cinayetin ardından bıçağı yıkadığını, prizler ve kapı kollarını temizlediğini belirten Ulu, Bayram Sertcan'ın pantolonundaki paraları aldığını ve bununla otomobiline akaryakıt aldığını ifade etti. Zanlı, olayın ardından evine gidip sabah saatlerinde tekrar kontrol için olay yerine döndüğünü ancak içeri giremediğini söyledi. Bu süreçte evin garajında bir sigara içtiğini ve kan izlerinden şüphelenilmesini önlemek amacıyla olay yerinden aldığı delilleri Mehmet Akif Kent Ormanı'nda yaktığını ifade etti.

Tutuklandı

Ayhan Ulu, savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından hakimlik tarafından 'Kasten adam öldürmek', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı yağma' suçlarından dolayı tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.