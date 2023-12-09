Kripto Varlık Raporu, Henley & Partners tarafından yayınlanan raporda dünya genelinde en az 1 milyar dolar değerinde kripto varlığı bulunan 22 kişi tespit edildi. Rapora göre, bu seçkin gruptan 6 kişi, yatırımlarını Bitcoin'de tutuyor.

Dünya çapında 425 milyon civarı kişi kripto varlıkları kullanıyor

Dünya çapında, Henley & Partners'ın tahminlerine göre, kripto varlıkları kullanan kişi sayısı 425 milyon civarında bulunuyor. Ancak, kripto varlıklarının popülerliği hızlı bir şekilde artmasa da, yatırımcılar arasında yaygın bir tercih haline gelmeye devam ediyor. CFA Enstitüsü ve Finans Sektörü Düzenleme Kurumu tarafından yapılan bir rapora göre, Z kuşağının yarısından fazlası (18 ila 25 yaş arası), kripto varlıklara yatırım yapmayı tercih ediyor.

Ancak, Amerikalıların büyük bir kısmı hala kripto paralara duydukları güven konusunda belirsizlik yaşıyor. Nisan ayında gerçekleştirilen bir Pew Research anketine göre, Amerikalıların yüzde 75'i, kripto paraya yatırım yapmanın veya kullanmanın güvenli olup olmadığı konusunda belirsizlik yaşıyor. Ankete katılanların yüzde 45'i yatırımlarının beklentilerini karşılamadığını ifade ederken, yalnızca yüzde 15'i kazançlarının beklentilerini aştığını belirtti.

Henley & Partners'ın raporuna göre, en az 1 milyar dolar değerinde kripto varlığına sahip olan 22 kişiden 6'sı yatırımlarını Bitcoin'de tutuyor. Bu seviyede varlığa sahip olanların sayısı sınırlı olsa da, genel kripto kullanıcıları arasında bu ölçekte varlıklara sahip olanların oranı yüzde 1'in altında kalıyor. Bu özel grup içinde, 100 milyon doların üzerinde değere sahip kripto varlıkları bulunan 182 yatırımcının sadece 78'i, yatırımlarının çoğunu Bitcoin'e yönlendiriyor.