Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, kripto para kazançlarına yönelik vergilendirme çalışmaları devam ediyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Topuz, özellikle SPK kanununda yapılacak değişikliklerle kripto paralara yönelik daha kapsamlı bir düzenlemenin önümüzdeki dönemde Meclis'e sunulacağını ifade etti.

Topuz'un değerlendirmelerine göre, düzenleme kapsamında öncelikle kripto varlıklar için net bir tanım yapılacak ve bu varlıkların kara para aklama amacıyla kullanılmasının önüne geçilecek. Ayrıca, belirli bir kazancın üzerine vergi uygulanması da gündemde. Topuz, bu konuda yapılan tasarıda %10 oranında bir vergi öngörüldüğünü belirtirken, kesin detayların henüz netleşmediğine dikkat çekti.

Düzenlemenin ayrıca bankaları da etkileyeceği ve kripto varlık kullanımıyla ilgili izinsiz faaliyetlerde bulunanlara ciddi cezalar getirileceği ifade edildi. Mevcut durumda, düzenlemenin 2024'ün ilk aylarında Meclis'e sunulması hedefleniyor. Bu süreçte, kripto paralara ilişkin vergilendirme ve düzenleme konularında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.