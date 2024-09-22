Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Mevlana Meydanı’nda, “99 Neyzen ve 99 Semazen” programı ile başladı.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı. Festivalin açılış etkinlikleri kapsamında ilk olarak Mevlana Meydanı’nda bir araya gelen 99 neyzen, gerçekleştirdikleri ney dinletisiyle vatandaşları manevi bir yolculuğa çıkardı.

Ney dinletisinin ardından 99 semazen, “Tevhid”, “Tekbir”, “Salat-ı Umiye” ve “Niyaz” ilahisiyle ayini şerifi icra etti. Program kapsamında Ru-Be-Ru- Yüzyüze Devran Türk Tasavvuf Musikisi konseri gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali’nde emeği geçen herkese teşekkür ederek, festivalin güzel geçmesi temennisinde bulundu.

KONYA’DA 30 EYLÜL’E KADAR MİSTİK MÜZİK RÜZGARI ESECEK

30 Eylül’e kadar devam edecek 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali kapsamında her gün 17.00’de halka açık etkinlikler; yine her gün 20.30’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde farklı ülkelerden sanatçıların katıldığı konserler yapılacak.

Bu arada 22-26 Eylül tarihleri arasında her gün 13.00-17.00 saatleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta akademisyenlerin katılımıyla Mistik Müzik Kampı düzenlenecek. 27-29 Eylül arası her gün saat 16.00-19.00 arasında ise Kültürpark Amfi Tiyatro’da çocuklar için çok sayıda etkinlik gerçekleşecek.