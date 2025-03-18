Her gün yeni bir metot ile bir dolandırıcılık olayı haberine rastlamamamız mümkün değil. Haybeden para kazanmak artık moda haline geldi.

Şans oyunları ve kumarı bir yana bırakanlar işi büyütüp dolandırıcılık ta çağ atladılar! Akla hayale gelmeyen türlü aldatmacalarla insanları dolandıranların haddi hesabı yok.

Bütün bunları bir kenara bırakıp şimdilerde yeni bir modaya imza atan modern dilencilere sıkça rastlar olduk. El açıp dilenme yerine bakkallardan veya marketlerden aldıkları kâğıt mendilleri eline alıp ilçenin kalabalık cadde kaldırımlarında insanları durdurup, mağdur olduklarını söyleyerek mendilleri insanlara uzatıp dilenmeye başlayanların sayıları gün geçtikçe çoğalmakta.

Geçenlerde evden çıkıp Teravih namazı için camiye gidiyorum, yanıma on üç- ondört yaşlarında kıyafeti düzgün bir kız çocuğu gelip:

“Amca bir dakika; beni dinler misiniz?” deyince ben herhalde adres soracak sandım ve durup:

“Söyle kızım. Adres mi soracaktın?” dedim. Kız:

“Hayır amca. Ben öğrenciyim, ailem çok yoksul, okul masraflarımı karşılayamıyorlar. Bir yardımda bulunur musunuz?” deyince ben şaşkınlıkla bir an duraklayıp kıza:

“Kızım neden Kaymakamlığa gidip yardım talebinde bulunmuyorsunuz. Kaymakamlık sosyal yardım vakfına başvurup yardım isteyebilirsiniz.” Kız sinirli bir şekilde yanımdan hızlı adımlarla ayrıldı. Birkaç adım attıktan sonra bir başka kişinin önüne geçip ona da bana anlattıkları anlatmış olacak, adam elini cebine atıp birkaç yüzlüğü kıza verdi.

Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar elde eden modern dilenciliğin gittikçe yaygın hal alması insanları tedirgin etmekte.

Gerçekten yardıma muhtaç olan insanlar bu yoldan maddi çıkar elde etmez. Geçim sıkıntısı çeken insanlar da asla böyle yollara başvurmazlar. Çünkü geçim sıkıntısı çekenler gururludurlar bu şekilde asla maddi kazanca tenezzül etmezler.

Geçmişte zabıtalar bu duygu sömürücüleri toplayıp ilçe dışına çıkarırdı, ancak neredeyse adım başı bir duygu sömürücüsüne rastlamanız mümkün.

Hele, hele şu Ramazan ayında daha da çoğalan bu duygu sömürücüleri, sadece Cadde ve kaldırımlarda dilenmekle yetinmeyip, Cuma günleri cami kapılarında da cemaati rahatsız edecek şekilde el açıp dilenenlerin sayısı da gün geçtikçe artmakta.

Ne diyelim, Allah böylelerini ıslah eyleye!..