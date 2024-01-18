Edirne’de jandarma ekipleri köy halkını siber suçlara karşı bilgilendirerek, dikkatli olmaları konmuşunda uyardı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar ve Kalkansöğüt köylerinde bulunan vatandaşlara yönelik; siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ayrıca, konu ile ilgili vatandaşlara görsel içerikli broşür dağıtıldı.