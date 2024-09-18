Edirne’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle birlikte çeşitli oyunlar oynayarak askerlik günlerini paylaştı.

Edirne Valiliği tarafından kısa süre önce hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı’nda gaziler ve gençleri buluşturan etkinliğe imza atıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Koşabiliyorken Koş" projesi çerçevesinde program düzenlendi. Etkinlikte çeşitli spor oyunlarını oynayan gaziler, geçmişe yolculuk yaptı.

Duygu dolu anlar yaşandı

Etkinlikte geleneksel spor oyun alanında çeşitli oyunlar oynandı. Gençlerle birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçiren gaziler, askerlik yıllarını hatırlayarak bazen duygu dolu anlar yaşadı.

Sportif etkinliklerin yanı sıra modern pentatlon kategorisinde yer alan atıcılık oyun alanına gelen gaziler, silahla atış yaparak askerlik günlerini yad etti. Gençlerle birlikte bocce, bowling, mangala, satranç oynayarak zipline yaptı.

Kıbrıs Gazisi İbrahim Aksal, "Ayak topu, bowling oynadık, tabanca atışı yaptık. Bir sürü zeka oyunları oynadık. Keşke her zaman yapabilsek. Gençlerle birlikte kaynaştık, çok iyi geldi" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer’in katkılarıyla oluşturulan alanda güzel etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, ’Koşabiliyorsa Koş’ spor projesi çerçevesinde gazilerle gençleri buluşturduklarını ifade etti.

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kuşaklar arası bir buluşma sağladıklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, böyle güzel bir mekanda gazilerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Gazilerin askerlik günlerini tekrardan yad ettiğini belirten Tohumcu, bocce oyunu, tabanca atma gibi çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.