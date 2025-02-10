Düzensiz göçle mücadelede 2015 yılında başlatılan "Ege’de Umut Harekâtı" ve "Akdeniz’de Güven Harekâtı" isimli operasyonlar kapsamında kesintisiz görev yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen müşterek operasyonlarla göçmenler denize çıkmadan yakalanıyor. Ayvalık Sahil Güvenlik Karakol Komutanı SG Binbaşı Onur Şen "Sahil Güvenlik Komutanlığı; 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği çerçevesinde kendisine verilen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele görevlerini yerine getirmektedir.

Son yıllarda küresel bir sorun haline gelen düzensiz göçle mücadele, Komutanlığımızın zaman mefhumu gözetmeksizin büyük ölçüde gayret sarf ettiği görevlerinden yalnızca bir tanesidir. Ege Denizi; göçe hedef olan Ege adalarının yakın mesafede olması, kıyı şeridinin girintili çıkıntılı yapısının deniz alanlarının kontrol altında tutulmasını zorlaştırması, yılın büyük bir bölümünde deniz şartlarının sakin seyretmesi ve yoğun turizm amaçlı tekne trafiğinin bulunması nedenleriyle düzensiz göç hareketlerine elverişli özelliklere sahiptir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçle mücadeleye yönelik olarak 2015 yılında başlatılan ve halen sürdürülen Ege’de Umut Harekâtı ve Akdeniz’de Güven Harekâtı isimli iki büyük operasyon kapsamında, denizlerimizde kesintisiz bir şekilde görev yapmaktadır.

Ayrıca, mülki makamlar koordinesinde genel kolluk kuvvetleri arasında kurulan koordinasyon ve iş birliği neticesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen müşterek operasyonlarla düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçıları denize çıkmadan da yakalanmaktadır." Dedi.

Yakalanan göçmenlerin insani ihtiyaçlarının karşılandığını ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiğini ifade eden SG Binbaşı Şen "Yakalanan düzensiz göçmenler hassas gruplara (engelli, yaşlı ve çocuk gibi) göre ayrılarak kendileri için hazırlanan mahallere alınmakta ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi maksadıyla kendilerine yiyecek, giyecek ve battaniye gibi çeşitli yardım malzemeleri dağıtılarak insani ihtiyaçları süratle giderilmektedir. Müteakiben detaylı sağlık muayeneleri yapılmakta ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin işlemleri burada sonuçlandırılmaktadır." dedi.

2024 yılında Ege Denizi’nde 62 bin 424 düzensiz göçmen kurtarıldı

2024 yılı içerisinde Ege Denizi’nde 2 bin 325 düzensiz göç olayı meydana gelmiş olup bu olaylarda 62 bin 424 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 765 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayvalık’ta 4 bin 556 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Ayvalık/Balıkesir bölgesinde 2024 yılında gerçekleşen 161 olayda 4 bin 556 düzensiz göçmen yakalandı. 21 organizatör yakalandığını da ifade eden Binbaşı Şen "2024 yılı içerisinde Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Ayvalık ilçesi Balıkesir bölgesinde gerçekleşen 161 olayda 4 bin 556 düzensiz göçmen yakalanmış veya kurtarılmış. Olaylar ile bağlantısı olduğu tespit edilen 21 organizatör yakalanmıştır" dedi.

Düzensiz göçle mücadelede gelişmiş teknoloji kullanılıyor

Ayvalık ve Edremit Körfezi’nde, gelişmiş radarlar ve elektro optik sistemlerle donatılmış yüzer unsurlar, uçar unsurlar, İnsansız Hava Araçları ve Mobil Radarlar aktif olarak kullanıldığına değinen Ayvalık Sahil Güvenlik Karakol Komutanı SG Binbaşı Onur Şen "2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu gereğince; Sahil Güvenlik Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, kara sularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kendisine tevdi edilen görevleri uygulamak ve yetkileri kullanmak üzere görevlendirilmiştir. Komutanlığımız tarafından sınır güvenliğinin korunmasına yönelik olarak 7 gün 24 saat esasına göre görev icra edilmektedir.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde yer alan Ayvalık ve Edremit Körfezinde gelişmiş radarlar ve elektro optik sistemlerle donatılmış yüzer unsurlar, uçar unsurlar, İnsansız Hava Araçları ve Mobil Radarlar ile birlikte karada mevcut elektro optik sistemler düzensiz göçle mücadelede aktif olarak kullanılmaktadır." dedi.

(EME-