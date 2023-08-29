16 Yaşında Türkiye’nin en büyük gazinolarından birinde en genç assolist olarak sahne alan Seren Serengil, son günlerde gündem olan sokak köpeklerine yönelik yaptığı açıklama ile gündem oldu. Serengil, korkak insanların tedavi edilmelerinin daha doğru olacağını söyledi.

Ünlü oyuncu Öztürk Serengil’in kızı Seren Seren Serengil bu kez aldığı sahne ya da TV programlarıyla değil, söylediği sözlerle Türkiye gündemine oturdu.

Sokak köpeklerine yönelik son günlerde yayınlanan o’nlarca videoda, halk sağlığının hiçe sayıldığı ve köpeklerin toplatılmasına yönelik taleplerin artması üzerine ünlü sanatçı Seren Serengil bir video yayınladı.

"Hayvanlardan korkan herkese saygı duyuyorum. Ama düşünsenize bu korkak insanların tedavi görmeleri ve bunları eğitmeleri mi daha doğru, yoksa o zaman Türkiye’deki bütün nüfusun farklı farklı korkuları var. O korkuları, diyelim ki ben bundan korkuyorum, bunu istemiyorum. Bunu topladım, ben bundan korkuyorum, bu olmasın. Yasak getirin. Yani o zaman yasaklar ülkesi oluruz." Diye konuştu.

Bilindiği üzere sokak hayvanlarına ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül’de bir açıklama yapmış, sokak hayvanları diye bir şey yok demişti. Gül konuşmasında, “Dünyanın her yerine gittiğinizde sokakta sahipsiz adam görürsünüz, sahipsiz hayvan görmezsiniz. Sokak hayvanı diye bir şey yok. Hayvanların bir sahibinin olması lazım. 'Ben hayvanları çok seviyorum, sahipsiz olsun, mahalle de dolaşsın. Zaman zamanda insanlara zarar verirse de olabilir, hoş görelim' demek gibi bir lüksümüz yok. Kanunen belediyelere bir görev verilmiş, belediyeler görevini yapacak. Belediyeler görevini yaptığında, konuştuğumuz bu sorunun yüzde 90’ı çözülmüş olur” demişti.