Koşu, Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu, Lefkoşe Caddesi, Beşevler Kavşağı güzergahında gerçekleştirilecek. 6 Ekim sabahı saat 07.00'dan itibaren, Beşevler Kavşağı'ndan başlayarak Lefkoşe Caddesi, Kent Orman Kavşağı, Misi Köy Kavşağı, Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı ve Nilüfer ilçesi Orhaneli - Keles Yolu üzerinden Doğancı Jandarma Karakolu'na kadar olan yollar, etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacak.

Ancak Beşevler Kavşağı'ndan Lefkoşe Caddesi, Kent Orman Kavşağı, Misi Köy Kavşağı, Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı ve Nilüfer ilçesi Orhaneli - Keles Yolu'na giden şehir merkezine ulaşım, trafik dubaları ile bölünerek gidiş-dönüş şeklinde sağlanacak. Araç sürücülerinin alternatif yolları kullanmaları öneriliyor.