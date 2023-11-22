Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, BP’nin Türkiye’den çekilmesi ile ilgili bir konuşma yaptı. BP, petrol ofisi ile anlaşma sağlayarak iştiraklerini satma kararı aldı.

Anlaşma sağlanan Petrol ofisinin yapmış olduğu açıklamaya göre, BP’nin satış işlemleri için Rekabet Kurumundan onay beklenmekte ve bir fiyat belirtilmedi.

2024 senesi ile beraber el değiştirme gerçekleştirilecek. Türkiye’de bulunan 770 BP’nin ismi Petrol Ofisi olacak.

Petrol Ofisi 6 sene önce satılmıştı

Petrol Ofisi Hollandalı Vitol şirketine 1.3 milyar Euro karşılığında satışı yapılmıştı.

Onay bekleyen BP ise sonucun ardından Türkiye piyasalarına veda edecek. Türkiye harici olan Bakü -Tiflis Ceyhan, Castol ve TANAP boru hattı ile ilgili operasyonları devam edecek.

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, BP’nin Türkiye’den çekilmesi ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Kurtoğlu’nun yapmış olduğu açıklamaya göre, “ Bazı küresel olan şirketler Türkiye piyasalarından çıkmaya başladı. BP’nin piyasadan çekilmesi ile bu konu gündeme geldi. Türkiye için bir hazırlık planları yapılmakta ve dikkat edilmeli” dedi.