Elbistan Çorbası Yapmak İçin Gereken Malzemeler

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  • 1 ç.b kırmızı mercimek
  • 1 ç.b bulgur
  • 1 dilim bal kapağı ve 1 kuru soğan
  • 2 ç.k tereyağı
  • 1 ç.k sıvı yağ
  • 2 ç.k tuz
  • 1 t.k susam
  • 1 kaşık keten tohumu

Derin bir çorba tenceresine mercimek, bulgur, tuz, ince kıyılmış kabak ve soğanı koyun. Üzerine 6 bardak su ekleyip iyice özleşene kadar pişirin. Daha sonra yağları bir tavaya koyup keten tohumu ve susamı ekleyip biraz kavurun. Pişen çorbayı süzgeçten geçirip üzerine keten tohumlu yağı gezdirin.