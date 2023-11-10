Elbistan Çorbası Yapmak İçin Gereken Malzemeler
- 1 ç.b kırmızı mercimek
- 1 ç.b bulgur
- 1 dilim bal kapağı ve 1 kuru soğan
- 2 ç.k tereyağı
- 1 ç.k sıvı yağ
- 2 ç.k tuz
- 1 t.k susam
- 1 kaşık keten tohumu
Derin bir çorba tenceresine mercimek, bulgur, tuz, ince kıyılmış kabak ve soğanı koyun. Üzerine 6 bardak su ekleyip iyice özleşene kadar pişirin. Daha sonra yağları bir tavaya koyup keten tohumu ve susamı ekleyip biraz kavurun. Pişen çorbayı süzgeçten geçirip üzerine keten tohumlu yağı gezdirin.