Elbistan Çorbası Yapmak İçin Gereken Malzemeler

1 ç.b kırmızı mercimek

1 ç.b bulgur

1 dilim bal kapağı ve 1 kuru soğan

2 ç.k tereyağı

1 ç.k sıvı yağ

2 ç.k tuz

1 t.k susam

1 kaşık keten tohumu

Derin bir çorba tenceresine mercimek, bulgur, tuz, ince kıyılmış kabak ve soğanı koyun. Üzerine 6 bardak su ekleyip iyice özleşene kadar pişirin. Daha sonra yağları bir tavaya koyup keten tohumu ve susamı ekleyip biraz kavurun. Pişen çorbayı süzgeçten geçirip üzerine keten tohumlu yağı gezdirin.