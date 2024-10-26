Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ‘Son Kaynak Tedarik Tarifesi’ limitlerinde yaptığı değişikliği değerlendirdi. Babuşcu’nun “Elektriğe gizli zam” başlığıyla yaptığı bu paylaşım, kısa sürede gündeme oturdu.

"GERÇEK MALİYETLER ÜZERİNDEN ELEKTRİK KULLANMASINI DÜZENLİYOR"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun önemli bir karar aldığına değinen Babuşcu, "Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitleri yenilendi. Yeni Tarife, elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin, devlet sübvansiyonu olmaksızın gerçek maliyetler üzerinden elektrik kullanmasını düzenliyor" ifadelerini kullandı.

"200 TL OLAN FATURA 500 TL CİVARINA ÇIKACAK"

1 Ocak tarihinde limitlerin indirileceğine dikkat çeken profesör, "EPDK kararı uyarınca konut aboneleri için geçerli limitler 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaate (kw) indirildi. Buna göre yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak" dedi.

"10 MİLYON CİVARINDA KONUT ABONESİ ETKİLENECEK"

Türkiye'de yaklaşık olarak 45 milyon konut elektrik abonesi olduğunu da söyleyen Babuşcu, "45 milyon konut elektrik abonesi var. Bu durumdan abonelerin yüzde 20'si yani 10 milyon civarında konut abonesi etkilenecek" şeklinde konuştu.