Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yapılan güncellemeyle, talep tarafı katılımı, minimum kararlı üretim düzeyi, sınırlı frekans hassasiyeti düşük frekans modu ve sınırlı frekans hassasiyeti yüksek frekans modu gibi maddelerde düzenlemeler yapıldı.

Yeni düzenlemeyle, Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği'ne "toplayıcı", "toplayıcılık" ve "şarj ağı işletmesi lisansı sahibi" gibi kavramlar eklendi.

Bu değişiklikle birlikte, tüketicilere sağlanan elektrik enerjisinin, şarj ağı işletmecileri tarafından sağlanan şarj hizmetine ait kısmının belirli bir miktar veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği ve bu enerjinin Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) belgesi ile belgelenmiş olduğu, tedarikçiler veya toplayıcılar tarafından fatura ya da başka bir bildirim aracıyla açıklanacak.

1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan yönetmelik değişikliğiyle, YEK-G belgesi, tedarikçiler veya toplayıcılar tarafından tüketicilere sağlanan elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini ve bu enerjinin kaynağının tüketiciye ispat edilmesini amaçlıyor. Ayrıca, YEK-G belgelerinin ticareti, Piyasa İşletmecisi tarafından yapılacak.

Diğer yandan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, muafiyetli üretim miktarı, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM), YEKDEM katılımcısı ve YEK fiyatı maddelerinde de güncellemeler yapıldı. Bu değişiklikler de 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.