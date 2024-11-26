Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Elif Alpdemir İlkokulunda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek onların mutluluğa şahit oldu.

Ziyarette, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Aygöl, sınıf öğretmeni Mehmet Fatih Deniz’e ve öğrencilerine hediye takdiminde bulunarak öğrencilerin mutluluğuna şahit oldu. Ayrıca Vali Aygöl’ün sınıf öğretmeni Deniz’e ve öğrencilerine bir diğer sürprizi ise pasta oldu.

Aygöl konuşmasında; öğretmenlerin topluma kattığı değerin altı çizilirken, onların sabrı, azmi ve sevgisinin bir öğrenci üzerinde hayat boyu etkili olduğunu vurguladı. Vali Aygöl, öğretmenlerin sadece birer eğitici değil, aynı zamanda birer rol model olduğunun önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bir öğretmenin öğrencilerine gösterdiği azim, sabır ve insan sevgisi, onların hayatlarına yön veren en büyük rehberdir. Bugün, bu değerli günü sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Vali Şefik Aygöl son olarak, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geleceğe umutla baktığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bir kez daha Öğretmenler Günü’nü kutladı.